Copa Sul-Americana 2022: veja como ficaram os grupos após o sorteio da Conmebol

A Conmebol sorteou na tarde desta sexta-feira, em um evento realizado na sede em Luque, no Paraguai, os grupos da Sul-Americana 2022 com os 32 times participantes - sete deles brasileiros.

Confira os grupos da Sul-Americana

Grupo A: Lanús (ARG), Montevideo Wanderers (URU), Metropolitanos (VEN) e Barcelona de Guayaquil (EQU)

Grupo B: Racing (ARG), Melgar (PER), River Plate (URU) e Cuiabá

Grupo C: Santos, Unión La Calera (CHI), Banfield (ARG) e Universidad Católica (EQU)

Grupo D: São Paulo, Jorge Wilstermann (BOL), Ayacucho (PER) e Everton (CHI)

Grupo E: Internacional, Independiente Medellin (COL), 9 de Octubre (EQU) e Guaireña (PAR)

Grupo F: LDU (EQU), Defensa y Justicia (ARG), Atlético-GO e Antofagasta (CHI)

Grupo G: Independiente (ARG), Deportivo La Guaira (VEN), Ceará e General Caballero (PAR)

Grupo H: Junior Barranquilla (COL), Oriente Petrolero (BOL), Unión Santa Fe (ARG) e Fluminense





Cada equipe fará seis jogos (três fora de casa e três dentro de casa). Só o primeiro colocado de cada grupo vai às oitavas de final. Os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores completam as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A final será no dia 1º de outubro de 2022, no Mané Garrincha, em Brasília.

Premiação da Copa Sul-Americana 2022

Contando valores a partir da fase de grupos, o campeão da competição embolsará, ao todo, 7,8 milhões de dólares (cerca de R$ 37,6 milhões na cotação atual).

Cada clube receberá 900 mil pela fase de grupos, 500 mil pelas oitavas, 600 mil pelas quartas e 800 mil pelas semifinais. O vencedor da final leva mais 5 milhões, e o vice fica com 2.

Confira todos os participantes da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Brasil: Fluminense, Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá;

Argentina: Independiente, Lanús, Defensa y Justicia, Racing, Banfield e Unión de Santa Fé;

Colômbia: Independiente Medellín e Junior Barranquilla;

Uruguai: River Plate e Montevideo Wanderers;

Equador: LDU, Barcelona de Guayaquil, Universidad Católica e 9 de Octubre;

Chile: Everton, Unión La Calera e Antofagasta;

Paraguai: Guaireña e General Caballero;

Peru: Melgar e Ayacucho;

Bolívia: Oriente Petrolero e Jorge Wilstermann;

Venezuela: Deportivo La Guaira e Metropolitanos.





Veja como estavam os potes no sorteio





Pote 1:





Santos (Brasil)

Independiente (Argentina)

São Paulo (Brasil)

Internacional (Brasil)

Racing (Argentina)

LDU (Equador)

Lanús (Argentina)

Junior Barranquilla (Colômbia)





Pote 2:





Defensa y Justicia (Argentina)

Jorge Wilstermann (Bolívia)

Independiente Medellín (Colômbia)

Melgar (Peru)

Montevideo Wanderers (Uruguai)

Oriente Petrolero (Bolívia)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Unión La Calera (Chile)





Pote 3:





River Plate (Uruguai)

Atlético Goianiense (Brasil)

Ceará (Brasil)

Banfield (Argentina)

Metropolitanos (Venezuela)

Unión Santa Fé (Argentina)

Ayacucho (Peru)

9 de Octubre (Equador)





Pote 4:





Antofagasta (Chile)

Guaireña (Paraguai)

Cuiabá (Brasil)

General Caballero (Colômbia)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

Fluminense (Brasil)

Universidad Católica (Equador)

Everton (Chile)

* Os potes do sorteio foram divididos de acordo com o ranking da Conmebol de dezembro. Os oito melhores no pote 1 e assim por diante. Os quatro clubes que vieram da Libertadores (Fluminense, Everton, Universidad Catolica-EQU e Barcelona de Guayaquil) não entram nessa divisão e foram incluídos diretamente no pote 4.

Globo Esporte