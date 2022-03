Dorival Júnior é mais cotado para assumir o Ceará; Ricardo Soares é oferecido

O Ceará segue em busca de um novo comandante para a sequência da temporada. A saída de Tiago Nunes foi anunciada na sexta-feira (25), após a eliminação nos pênaltis na Copa do Nordeste. Entre as opções consultadas, Dorival Júnior é o mais cotado, mas clube e técnico ainda estão em conversas.

O treinador Ricardo Soares foi oferecido e é o plano B até o momento. O português de 47 anos está no Gil Vicente desde 2020. O time ocupa a 5ª colocação do Campeonato Português , com 46 pontos, 12 vitórias, 10 empates e cinco derrotas. O valor da multa do técnico é de aproximadamente 200 mil euros. Ricardo entrou na mira de outros times brasileiros no início da temporada, como o Corinthians e o Santos.

O Alvinegro tem ainda uma terceira opção que vem sendo avaliada: o português José Peseiro. Peseiro assumiu a seleção venezuelana em fevereiro de 2020, após a saída de Rafael Dudamel e permaneceu até agosto de 2021. Atualmente está sem clube.

Globo Esporte