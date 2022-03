Santos insiste em negociações, mas sofre para atender aos pedidos de Fabián Bustos; veja os motivos

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)





O Santos tem tido dificuldade para reforçar o elenco e atender às necessidades do técnico Fabián Bustos.

Desde o fim do Campeonato Paulista (o time não se classificação ao mata-mata), no fim de semana passado, o Peixe anunciou apenas a contratação do volante Willian Maranhão. O centroavante Bryan Angulo negocia rescisão contratual com o Cruz Azul, do México, para também chegar à Vila Belmiro.

De resto, o Santos tem encontrado dificuldade para se reforçar. A falta de dinheiro para fazer propostas que agradem aos clubes de jogadores que interessam ao Peixe tem atrapalhado os planos da diretoria.

Constantemente, Fabián Bustos e membros do departamento de futebol, como o executivo Edu Dracena, se reúnem com o Comitê de Gestão para falar de planejamento. A ideia é alinhar os passos para que o Santos possa atender às necessidades do treinador e de sua comissão técnica.

Por enquanto, porém, o clube tem tido dificuldades. Nos últimos dias, por exemplo, ouviu o Barcelona de Guayaquil recusar uma proposta por Emmanuel Martínez. Sem pretensão de aumentar a oferta que já fez por 50% dos direitos econômicos, o Peixe confia na vontade do jogador para contratá-lo - ele quer jogar na Vila Belmiro.

Em outros casos, como com Fernando Sobral, do Ceará, e Byron Castillo, também do Barcelona de Guayaquil, o Santos teve ainda mais resistência. Apesar de não desistir do volante do Vozão, o Peixe não pretende fazer "loucuras" para contratá-lo.

Enquanto isso, o Santos se prepara para o início do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana, além da continuação da Copa do Brasil, com apenas dois novos jogadores em relação ao que estava à disposição de Bustos no Paulistão: o zagueiro Maicon e o volante Willian Maranhão.

