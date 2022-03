Leclerc vê frutos de trabalho da Ferrari após vencer Verstappen no Bahrein

(Foto: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)





A Ferrari reencontrou o caminho da vitória após duas temporadas difíceis na F1. Com Charles Leclerc, vencedor do GP do Bahrein neste domingo, o time voltou a ocupar o lugar mais alto do pódio - com direito a primeira dobradinha desde 2019. O triunfo, porém, só veio após 57 intensas voltas de uma batalha acirrada contra o atual campeão Max Verstappen, da RBR, que abandonou a prova no fim.

- Eu estava no limite. Foi uma corrida difícil, mas demos espaço um ao outro, o que foi bom. Ontem já tinha sido ótimo, mas precisávamos completar o trabalho e fizemos uma dobradinha, é o começo perfeito para a temporada. Estou incrivelmente feliz após os últimos dois anos, que foram muito difíceis para a equipe, para mim, para Carlos. Tivemos que trabalhar muito duro e finalmente provamos que todo o trabalho está valendo a pena - comemorou o monegasco da Ferrari.

Muita coisa mudou na escuderia desde 2019. Depois de aparecer como coadjuvante na temporada dominada pelas Mercedes, levando três vitórias com Leclerc e Sebastian Vettel, o time enfrentou em 2020 seu pior campeonato dos últimos 40 anos, terminando o Mundial de construtores em sexto lugar.

A recuperação começou em 2021 com um carro e motores mais potentes e a chegada de Carlos Sainz, que tirou Leclerc da zona de conforto. Juntos, eles trouxeram o time de volta ao terceiro lugar no campeonato dominado por Mercedes e RBR. Apesar dos quatro pódios, porém, ainda faltava a vitória, que veio neste domingo.

- É incrível. Pole position, vitória, volta mais rápida, dobradinha com Carlos. Não poderíamos querer mais. Fiz uma piadinha no rádio na última volta, dizendo que havia algo estranho com o motor. Acho que quase fiz alguns engenheiros enfartarem... Mas tudo ficou bem. Estou feliz que tenhamos conseguido - adicionou Leclerc.

Companheiro de Leclerc e responsável por garantir a dobradinha da Ferrari, Sainz não teve um fim de semana fácil, andando atrás do colega de equipe e quase meio segundo mais lento. Apesar disso, o espanhol foi bem sucedido em dominar seu problema de adaptação ao F1-75.

- A equipe está onde já deveria estar nos últimos três anos. O trabalho duro está sendo recompensado. Pra mim, foi um fim de semana difícil, não vou mentir. Eu não tinha ritmo, mas me esforcei para dar conta e trazer a dobradinha pro time. Tenho dever de casa a fazer nos próximos dias, mas sei que voltarei mais forte - comentou.

Com o resultado, Leclerc lidera pela primeira vez na carreira o campeonato de pilotos, e a Ferrari volta a aparecer na ponta da tabela do Mundial, o que não fazia desde 2018, quando Vettel disputou com Lewis Hamilton o título.

O monegasco deu detalhes de como fez para resistir às investidas de Verstappen, que chegou a ultrapassá-lo por pelo menos três vezes durante a corrida no Bahrein, e não escondeu que foi difícil:

- Segui-lo na curva 2 foi mais previsível do que eu esperava, mas ficamos muito próximos o tempo todo. Na curva 1, eu tentava sempre frear antecipadamente pra abrir a asa na curva 4, e funcionou pra manter minha liderança. Também foi muito complicado porque eu estava lutando com a gestão da energia do carro, mas depois da terceira ultrapassagem eu estava em uma janela melhor e pude encontrar mais margem pra gerenciar minha corrida.

Conformado

Verstappen, por outro lado, teve um domingo pra esquecer, depois de surgir no sábado como um forte candidato à pole position e pressionar Leclerc pela liderança. Com o abandono que sofreu, o holandês ficou zerado no campeonato, nas últimas colocações. Ainda assim, demonstrou tranquilidade.

- Não tive um grande equilíbrio para atacar, mas tentei umas duas vezes com a asa aberta. Foi divertido, tive uma boa batalha com Charles. Charles também é um bom piloto, então foi muito legal.

Os pilotos retornam à pista já no próximo fim de semana, em 27 de março, com o GP da Arábia Saudita no Circuito de Jeddah.

Globo Esporte