Governo britânico anuncia sanções ao russo Roman Abramovich, dono do Chelsea

O governo do Reino Unido anunciou na manhã desta quinta-feira sanções a sete oligarcas russos, incluindo Roman Abramovich, dono do Chelsea. Além do congelamento de bens e da proibição de viagens para o Reino Unido, nenhum cidadão ou empresa britânica pode fazer negócios com eles. Confira abaixo como os Blues são afetados.

Não haverá vendas de ingressos, só quem adquiriu o carnê da temporada irá aos jogos

Não haverá vendas de mercadorias

Não haverá renovações de contrato

Não haverá transferências de jogadores

O clube não poderá ser vendido no momento

Entretanto, as autoridades concederam uma licença que permite que o clube continue as atividades relacionadas ao futebol. O clube segue na disputa do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Liga dos Campeões.

- Para garantir que o clube possa continuar a competir e operar, estamos emitindo uma licença especial que permitirá que os jogos sejam cumpridos, os funcionários sejam pagos e os titulares de ingressos possam assistir aos jogos enquanto, crucialmente, priva Abramovich de se beneficiar de sua propriedade - disse o governo britânico em comunicado.

Os outros sancionados são Igor Sechin, presidente executivo da petrolífera estatal russa Rosneft, Andrey Kostin, presidente do banco VTB, Alexei Miller, presidente da empresa de energia Gazprom, Nikolai Tokarev, presidente da empresa estatal russa de oleodutos Transneft, e Dmitri Lebedev, presidente do Conselho de Administração do Banco Rossiya.

O Governo britânico indica que os sete possuem um património líquido coletivo de cerca de 15 milhões de libras (aproximadamente 98 milhões de reais). Segundo o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, as sanções são o último gesto de "apoio inabalável" à Ucrânia.

- As sanções de hoje são o último passo no apoio inabalável do Reino Unido ao povo ucraniano. Seremos implacáveis na perseguição daqueles que permitem a morte de civis, a destruição de hospitais e a ocupação ilegal de aliados soberanos - disse o primeiro-ministro.

A loja do Chelsea amanheceu fechada e com um aviso na porta: "Devido ao último anúncio do governo, esta loja estará fechada por hoje até novo aviso".

Globo Esporte