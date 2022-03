Barrichello domina etapa da Stock Car em Goiânia e se torna maior vencedor da pista

Depois de um começo de temporada para esquecer na abertura da Stock Car 2022 em Interlagos, no último mês, Rubens Barrichello teve um fim de semana dos sonhos na etapa no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, neste domingo. O piloto da Full Time conquistou a pole position da rodada e venceu as duas corridas da etapa, se tornando o segundo da categoria com tal feito - depois de Ricardo Maurício, em 2021.

Com os dois triunfos, ele agora soma oito vitórias no circuito goiano e é o maior vencedor da pista, incluindo os resultados no traçado misto e no oval.

De ponta a ponta

A primeira corrida da etapa teve Barrichello largando da ponta e controlando a disputa mesmo com as movimentações que levaram a duas entradas do safety car. Na largada, Cesar Ramos ultrapassou Matías Rossi para assumir a segunda colocação. E o argentino foi também superado por Ricardo Zonta, caindo para o quarto lugar.

Gustavo Frigotto rodou no fundo do grid e Átila Abreu atropelou uma placa de publicidade na largada. Com a pista cheia de detritos, a primeira bandeira amarela foi acionada. Abreu foi para os boxes, mas conseguiu retornar. A corrida foi retomada após seis giros sob o safety car, e Zonta foi punido com drive through por queimar a primeira largada.

Os três primeiros mantiveram as posições iniciais, mas outra paralisação: o estreante local Renato Braga rodou, e Allam Khodair parou na pista com a dianteira danificada. Na segunda entrada do carro de segurança, ainda houve um contato entre Ricardo Maurício e Nelson Piquet Jr, no meio do pelotão.

A disputa foi retomada no 12º giro, com Rubinho mantendo a ponta e chegando a 1s de vantagem sobre Cesar Ramos. A menos de oito minutos para a bandeirada, os dois líderes fizeram sua visita obrigatória aos boxes. André Moraes Junior que substitui Tuca Antoniazzi - rodou na pista, mas sem afetar a disputa; Beto Monteiro acabou parado na área de escape do último setor da pista.

Nos últimos cinco minutos, Rafael Suzuki superou Julio Campos para assumir o terceiro lugar. Rossi, que caiu para décimo, foi também punido com um drive through por usar o botão de potência extra antes do momento permitido. Ramos encostou em Barrichello no 24º giro e ficou a menos de 0s5 do piloto da Full Time. Porém, Rubinho conseguiu se defender e faturar seu sétimo triunfo em Goiás.

De décimo à primeiro

A segunda corrida foi tão movimentada quanto a primeira. Gaetano Di Mauro ficou lado ao lado com Denis Navarro, pole segundo a regra do grid invertido, e assumiu a liderança. Nas curvas seguintes, Nelson Piquet Jr surgiu entre os líderes, roda com roda, mas não conseguiu fazer a manobra.

No giro seguinte, Thiago Camilo chegou a ter um toque com Piquet, mas conseguiu mergulhar para a ponta enquanto o rival caiu para o quarto lugar. Depois de uma série de contatos no pelotão intermediário que deixou muitos detritos na pista, Frigotto foi parar na brita com o carro muito danificado, após bater com Marcos Gomes.

André Moraes Junior também acabou abandonando a disputa; com os incidentes, o safety car retornou para a pista pela terceira vez e retornou ao pitlane na volta oito. Camilo manteve-se na ponta, sem ameaça de Di Mauro, e tendo Navarro na terceira colocação.

Na volta 14, Barrichello já aparecia na terceira colocação sob pressão de Nelsinho Piquet. Na aproximação dos três primeiros, Di Mauro assumiu a liderança sucedido por Rubinho, enquanto Camilo caiu para a quarta colocação. Piquet se manteve no bolo, mas o titular do carro 111 da Full Time tomou a dianteira perto dos últimos dez minutos da prova.

Depois da parada nos boxes, Felipe Massa, Felipe Baptista e Gaetano Di Mauro dividiram a primeira curva; com o toque de Di Mauro, Massa rodou, bem como Baptista. Navarro e Renato Braga receberam a terceira e quarta punições do dia pelo acionamento do botão de ultrapassagem no período não-permitido. Na ponta, Ricardo Maurício apareceu atrás de Barrichello, mas com desvantagem de 4s.

Já nas últimas voltas, novo acionamento do carro de segurança - o terceiro - numa colisão sofrida por Renato Braga. Barrichello manteve a vantagem na saída do safety car e faturou, com tranquilidade, mais um triunfo.

Globo Esporte