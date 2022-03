Tênis: Wimbledon estuda barrar russos apoiadores de Putin

A pouco mais de três meses para o início do torneio de Wimbledon, o Grand Slam de tênis estuda sanções contra os tenistas russos e belarussos por causa da guerra na Ucrânia. Ministro dos Esportes do Reino Unido, Nigel Huddleston afirmou que o país deve barrar apoiadores de Vladimir Putin, presidente da Rússia. No entanto, atletas da Rússia e de Belarus ainda podem competir na grama de Londres sob bandeira neutra.

- Ninguém com a bandeira da Rússia deve ser autorizado a jogar. Precisamos de alguma garantia potencial de que eles não são apoiadores de Vladimir Putin. Estamos considerando quais requisitos podemos precisar para tentar obter algumas garantias nesse sentido - disse Huddleston, ao diário inglês "Mirror".

Desde o início do conflito entre Ucrânia e Rússia, que conta com o apoio de Belarus, a Federação internacional de Tênis (ITF) proibiu a participação dos países invasores nos torneios do Circuito Mundial. No entanto, os tenistas russos e belarussos ainda podem competir como atletas neutros.

Dois russos figuram no top 10 do ranking de simples da ATP: Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Entre as mulheres, Aryna Sabalenka está no top 10 de simples e Veronika Kudermetova no de duplas.

- Eu acho que vai levar um tempo (para russos e belarussos serem readmitidos no esporte), incluindo a Rússia não poder sediar grandes eventos esportivos, o que pode levar muitos e muitos anos no futuro. Acho que vai demorar um bom tempo até recebermos a Rússia de volta ao cenário esportivo mundial - disse Huddleston.

