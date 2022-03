Vôlei de praia: Brasil passa no primeiro teste após decepção das Olimpíadas

A primeira etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, disputada no México, pode ter sido considerada positiva para o Brasil. Foi apenas uma medalha - bronze para Talita e Rebecca - mas a forma com que os times do país jogaram mostram que o resultado neste ciclo olímpico pode ser melhor que vimos em Tóquio, ano passado.

Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil saiu sem medalha pela primeira vez na história da competição no vôlei de praia. Nenhuma das quatro duplas seguiram juntas, o que ocasionou uma série de mudanças nas equipes nacionais. A etapa do México, ocorrida na semana que passou, foi a primeira do Circuito Mundial de 2022 e contou com os principais nomes da modalidade.

Talita e Rebecca foram medalhistas de bronze, enquanto Ana Patrícia/Rebecca, Alison/Guto e André/George perderam nas quartas de final, após passarem fase de grupos. Na primeira fase, foram eliminados Evandro/Álvaro, Bárbara/Carol e Maria Elisa/Fernanda.

Pensando puramente em resultados, o Brasil conquistar apenas uma medalha em uma etapa do Circuito Mundial não é para ser comemorado. Historicamente, o país leva duas, três ou até quatro medalhas em uma mesma competição. Mas, visto o péssimo resultado nas Olimpíadas do ano passado e toda a reformulação nas duplas, sair do México com um bronze é positivo. Isso sem contar as boas partidas que as parcerias que não foram ao pódio fizeram.

Um exemplo é André e George, que fizeram uma partida de igual para igual com a dupla norueguesa campeã olímpica e tricampeã do Circuito Mundial Mol e Sorum. O jogo, válido pelas quartas de final, foi 2 a 1, com 17 a 15 no set decisivo.

Confira os últimos pontos da vitória de Stam/Schoom, da Holanda, sobre Kravcenoka/Gaudina, da Letônia, na final da etapa de Rosarito-MEX do Circuito Mundial de Vôlei de Praia Feminino

Ana Patrícia e Duda, na primeira competição internacional desde que voltaram a fazer uma dupla, tiveram uma primeira fase perfeita (três vitórias em três jogos) e caíram para as holandesas Schoon e Stan por 2 a 1 nas quartas de final, com 20 a 18 no tie break. As holandesas foram campeãs do torneio.

Aqui vale lembrar que, há dez dias, tivemos uma etapa de menor nível do Circuito Mundial, sem a presença das dez melhores equipes do mundo. Ali, Bárbara e Carol foram campeãs, vencendo as holandesas Stam/Schoon, que ganharam a etapa top 16, mais forte, encerrada no domingo.

São várias etapas do Circuito Mundial em 2022, com o principal torneio sendo o Campeonato Mundial, marcado para junho, na Itália.

Globo Esporte