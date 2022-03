TJDF-CE determina suspensão imediata do Cearense por suspeita de manipulação de resultados

O Campeonato Cearense de 2022 deve ser suspenso de forma imediata por determinação do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol no Estado do Ceará (TJDF). O órgão atendeu à solicitação dos clubes Maracanã e Icasa, contra o Crato e a Federação Cearense de Futebol (FCF).

O TJDF suspende a homologação dos resultados do certame estadual e defende a exclusão do Crato do Campeonato Cearense de Futebol de 2022 por suspeita de manipulação de resultados. Por consequência, a equipe caririense receberia WO em todas as suas partidas disputadas, interferindo na classificação final do certame. A data do documento do TJDF-CE é 7 de março de 2022, ou seja, segunda-feira. Neste domingo, o Caucaia venceu o Iguatu por 2 a 0 na primeira semifinal do estadual.

O Estadual estará suspenso até 11 de março, até o trânsito em julgado da ação de nº 596/2022 e da investigação e eventual ação criminal contra a agremiação do Crato Esporte Clube, inclusive sob pena de aplicação de multa diária à FCF em caso de descumprimento. Confira um trecho do documento:

- Por derradeiro, a concessão liminar para suspender a competição por 05 (cinco) dias não trará prejuízo algum para o certame cearense. Prejuízo traria caso as partidas acontecessem, e, com o deferimento das medidas pelo Tribunal Pleno deste sodalício, com a consequente eliminação da equipe do Crato Esporte Clube, essas partidas tiverem de ser refeitas - de acordo com a observação do TJDF.

DISPUTAS DA SEMIFINAIS

Mesmo com a decisão do TJDF, Caucaia e Iguatu entraram em campo normalmente pela semifinal do Campeonato Cearense, a raposa metropolitana venceu o confronto por 2 a 0, com gols de Bravo. A partida iniciou às 16 horas, no Estádio João Ronaldo, em Pacajus, minutos antes da decisão do TJDF ser divulgada.

Nesta terça-feira (8), o Ferroviário enfrentaria o Fortaleza, no outro duelo que compõe a semifinal da competição.

O QUE ESTÁ EM JOGO

Maracanã e Icasa estão diretamente interessados na exclusão do Crato do Estadual. Caso o Azulão seja excluído, e seus resultados anulados, o Maracanã se classificaria para as quartas de finais do certame no lugar do Iguatu. O Verdão do Cariri não seria punido (e rebaixado) pela escalação irregular do jogador Leandro Mendes, já que um dos cartões amarelos recebidos por ele foi justamente diante do Crato.

Globo Esporte