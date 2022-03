Barcelona anuncia novo patrocínio e vende naming rights do Camp Nou pela primeira vez

O Barcelona anunciou seu novo patrocinador principal para as próximas quatro temporadas. O Spotify, serviço de streaming de músicas e podcasts, vai estampar sua marca na camisa do clube e, nos próximos três anos, também nos uniformes de treino. O acordo também prevê a venda dos naming rights do Camp Nou.

Pela primeira vez na sua história, o Barcelona vendeu o nome de seu estádio, que passará a ser chamado de Spotify Camp Nou. O clube e a empresa não divulgaram os valores do contrato, mas a imprensa espanhola diz que o negócio gira em torno de 65 milhões de euros (R$ 367 milhões) por cada acordo, R$ 130 milhões (R$ 734 milhões no total).

O contrato é válido a partir da temporada 2022/23. O Barcelona afirmou que pretende usar a parceria para aproveitar as instalações do novo estádio, cujo projeto prevê a conclusão para 2025. O Barça também quer aproveitar a conexão com o Spotify fazer ações com artistas e personalidades.

— Se trata de uma união com a qual seguimos dando passos adiante nesta nova era que iniciamos e que demonstra, uma vez mais, o caráter inovador e a constante superação que caracteriza o Barça e que o converteram em um clube único no mundo.

Globo Esporte