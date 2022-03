São Paulo domina Corinthians e vence com apoio da torcida no NBB

O São Paulo teve um jogo de almanaque contra o Corinthians no NBB. A vitória por 88 a 67 foi tranquila e com domínio total são paulino. O São Paulo continua invicto em casa em 2022.

Bruno Caboclo foi o destaque da partida com 22 pontos. Além disso, o líder do São Paulo ainda teve 6 assistências e 11 rebotes. O maior pontuador do Corinthians foi Carbonari com 13 pontos.

A equipe tricolor teve mais de 30 pontos de vantagem ao longo do jogo. O Corinthians só liderou a partida uma vez, ainda no primeiro quarto e apenas por dois pontos.

O jogo

O primeiro quarto foi de domínio total do São Paulo. O time tricolor fechou o período com 9 pontos de vantagem sobre o rival Corinthians. O São Paulo sobre aproveitar seus arremessos convertendo 10 de 14, o que equivale a mais de 70% de efetividade. O período terminou em 27 a 16.

O São Paulo continuou dominando no segundo quarto. O placar final do primeiro tempo garantiu 18 pontos de vantagem para a equipe são paulina. O Corinthians não conseguiu ser tão efetivo no ataque, com apenas 43% de aproveitamento nos arremessos de 2 pontos. O jogo foi para o intervalo em 49 a 31.

No terceiro quarto, o São Paulo conseguiu aumentar ainda mais sua vantagem. A equipe se colocou 29 pontos na frente do Timão. A defesa tricolor funcionou bem, permitindo apenas 15 pontos corintianos. O placar ficou em 72 a 46.

O período final foi uma mera formalidade. O São Paulo confirmou a vitória sem sustos e o placar final foi de 88 a 67.

Globo Esporte