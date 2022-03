Medvedev espera seguir competindo apesar de sanções a russos por guerra

Número 1 do ranking da ATP, Daniil Medvedev vive a expectativa se poderá seguir disputando o circuito mundial de tênis. Neste momento o russo está autorizado a competir como neutro, sem a bandeira do país. Mas teme que a restrição possa ser revista e se torne um impedimento, como ocorreu em outros esportes.

- É sempre difícil falar sobre este assunto porque quero jogar tênis, jogar em diferentes países. Quero promover meu esporte, o que estou fazendo no meu país, e neste momento a situação é que esta (sem bandeira) é a única forma como posso jogar - disse, em entrevista coletiva em Indian Wells.

Medvedev assumiu o posto de número 1 do mundo no dia 28 de fevereiro, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic. Daniil tem 13 títulos de nível ATP, com destaque para o US Open de 2021. Antes dele, o último atleta da Rússia na liderança do ranking mundial da ATP havia sido Marat Safin, em 2001.

Até o momento, atletas russos e belarrussos de atletismo, badminton, canoagem e remo estão proibidos de competir. Também não há representação dos dois países nas Paralimpíadas de Inverno, competição em andamento em Pequim, na China.

Outros atletas russos também tiveram contratos encerrados independentemente da determinação dos órgãos reguladores do esporte. Foi o caso da dispensa do piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin, demitido da Haas.

- Nunca sabemos. Alguns esportes tomaram essa decisão, acho que especialmente os esportes coletivos. O tênis é provavelmente um dos esportes mais individuais do mundo. Todos vivem em diferentes lugares. Sempre há a possibilidade (de ser impedido de jogar), mas espero que não.

