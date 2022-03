Nova Zelândia goleia Ilhas Salomão e vai para repescagem mundial da Copa do Mundo

A Nova Zelândia foi a campeã das eliminatórias da Oceania e vai ser a representante do continente na repescagem mundial. A equipe goleou as Ilhas Salomão por 5 a 0 nesta quarta-feira, em Doha, no Catar, e agora aguarda a definição do quarto colocado da Concacaf para saber com quem disputa a vaga na Copa do Mundo.

O zagueiro Bill Tuiloma, do Portland Timbers, da MLS, foi o destaque, com dois gols. O meia Joe Bell, do Brondby, da Dinamarca, e o atacante Chris Wood, do Newcastle, completaram a goleada.

A Nova Zelândia tenta a sua terceira participação na Copa do Mundo – esteve em 1982 e 2010. Desde que a Austrália se filiou à federação asiática, os neozelandeses estiveram em todas as repescagens mundiais. Venceu o Bahrein em 2010, mas perdeu para o México em 2014, e para o Peru em 2017.

As eliminatórias da Concacaf têm sua última rodada na noite desta quarta-feira. Atualmente, a Costa Rica é a quarta colocada, mas México e Estados Unidos também podem terminar na posição. A partida da repescagem mundial será disputada em junho, também no Catar. O vencedor entra no pote 4 da Copa do Mundo, cujo sorteio dos grupos é nesta sexta-feira.

Globo Esporte