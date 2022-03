Apostar no campeão da NBA na Bet O Bet

O All Star Weekend é praticamente um divisor de águas na temporada da NBA. Após o evento, começa a ficar mais claro quais equipes vão brigar pelo quê. Para o apostador que já vinha acompanhando a competição desde o começo, isso é ótimo.

Afinal, ele poderá dar seus palpites com muito mais fundamentação. Mas se você não está por dentro da temporada 21/22 da NBA, tudo bem. A seguir, vamos falar sobre o que esperar da fase decisiva da competição e como fazer suas apostas na Bet O Bet. Quer saber como investir no melhor basquete do mundo? Então vem comigo!

Bet O Bet e as apostas na NBA

A Bet O Bet oferece diversas possibilidades de apostas no esporte da bola laranja. Entrando no menu “basquete”, à esquerda do site, você poderá acessar:

- as partidas do dia;

- as partidas dos próximos dias;

- as ligas de sua preferência;

- apostas futuras;

- e outras opções.

Se você quiser apostar em partidas, vai contar com todas as possibilidades clássicas, como:

- vencedor;

- spread;

- total;

- total de pontos do time da casa ou visitante;

- quarto de maior pontuação;

- corrida para pontos;

- margens de vitória;

- último time a marcar;

- e muito mais.

Mas, para apostar no campeão de 2022, você deve acessar “apostas futuras”. Confira como estão as odds, na data da publicação desse artigo, dos principais candidatos ao título:

• Phoenix Suns: 5.50

• Brooklyn Net: 6.00

• Golden State Warriors: 6.50

• Milwaukee Bucks: 6.50

• Philadelphia 76ers: 8.00

• Miami Heat: 12.00

• Utah Jazz: 13.00

• Los Angeles Lakers: 23.00

• Denver Nuggets: 26.00

• Chicago Bulls: 26.00

• Memphis Grizzlies: 26.00

• Boston Celtics: 29.00

Mas será que essas odds realmente refletem a atual condição das equipes? É o que vamos descobrir agora.

Phoenix Suns

Nas casas de apostas, o Phoenix Suns é considerado o principal favorito ao título. Isso pode soar um pouco estranho, visto que a equipe jamais foi campeã. Mas o retrospecto recente justifica essa cotação. Na última temporada, a franquia do Arizona chegou às finais, mas sucumbiu perante os Bucks. Este ano, os Suns têm a melhor campanha entre as 30 equipes e abriram boa vantagem sobre os segundos melhores.

Em seus últimos 19 jogos, venceram 18. E, dos próximos 24 confrontos da temporada regular, 15 são contra times que estão muito mal. Quase tudo conspira a favor. O único problema, atualmente, é a lesão de Chris Paul, um de seus melhores jogadores.

Quem vai ser o grande campeão da temporada 21/22 da NBA? (Foto: Divulgação)





Brooklin Nets

Olhando apenas para o plantel, realmente fica difícil não considerar os Nets favoritos. A franquia está repleta de grandes nomes da primeira prateleira da liga. Mas seu desempenho está muito abaixo do potencial. No momento, os novaiorquinos são os 8ᵒˢ do leste e 16ᵒˢ na classificação geral. Nos Power Rankings da NBA, então, sua colocação é pior ainda: 17ª. No momento, apostar no time de Brooklyn não vale nem um pouco a pena. O risco é alto e a recompensa é baixa.

Golden State Warriors

Os Warriors têm a 2ª melhor campanha da liga e retrospecto positivo contra a 1ª: duas vitórias e uma derrota. Curry está voando e a equipe vem fazendo uma grande temporada. Em seus últimos 5 jogos, porém, perdeu 4. Pra complicar mais, a maior parte de suas partidas restantes é fora de casa. Mas isso não deve impedir os Dubs de classificar para os playoffs com muita folga. Faz muito sentido que os Golden State Warriors estejam entre os favoritos – ao contrário dos Nets.

Milwaukee Bucks

Os atuais campeões não poderiam deixar de figurar entre os principais candidatos ao título. Sua campanha está um pouco aquém das expectativas, mas não o suficiente para comprometer a classificação aos offs. É nas fases decisivas, aliás, que Antetokounmpo e seus companheiros costumam brilhar mais forte.

Como apostar no campeão da NBA?

Conforme colocamos no início do artigo, nossa recomendação é a Bet O Bet. Além de confiável e qualificada, a casa oferece diversos bônus e promoções para seus clientes. A começar pelo tradicional bônus de boas-vindas, que dobra o seu primeiro depósito até o limite de R$ 500. Não é ótimo? Mas ainda tem mais. Veja a explicação sobre o assunto do StakeCheia.com, um dos principais portais sobre apostas do Brasil:

“Uma dessas promoções dá ao jogador um seguro para fazer apostas acumuladas, o chamado ACCA. Com esse seguro caso o jogador faça apostas múltiplas com pelo menos 5 eventos e um deles não seja vencedor, receberá o valor de volta como freebet para voltar a apostar.

Outra boa promoção traz aos jogadores um bônus especial para cada cliente que ele indicar ao site. Nessa promoção o jogador pode receber até US$ 50 (ou o equivalente em Reais) de recompensa ao indicar pelo menos 5 novos clientes ao site.”

Curtiu? Então não perca tempo: faça seu cadastro na Bet O Bet e comece a investir na NBA agora mesmo. Boas apostas!