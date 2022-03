Gabriel Araújo, Talisson Glock e Gabriel Bandeira fecham Circuito Internacional de Natação com ouros

O domingo foi de resultados expressivos para a natação brasileira no Circuito Internacional de Natação, organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional. Campeões paralímpicos em Tóquio, Gabriel Araújo, do Clube Bom Pastor, de Juiz de Fora, Talisson Glock e Gabriel Bandeira, do Praia Clube, subiram ao lugar mais alto no pódio em provas diferentes em Ligano, na Itália.

Gabrielzinho (classe S2) ficou com o ouro nos 150m medley. Além disso, ele bateu o recorde mundial nos 50m borboleta, com o tempo de 56s62. Porém, como a classificação geral é definida por índice técnico, Talisson Glock (classe S6) ficou com o ouro, com 893 pontos, contra 788 de Gabriel Araújo e Samuel Oliveira, que dividiram a quarta posição.

O outro ouro do dia ficou para Gabriel Bandeira (classse S14). Ele subiu ao lugar mais alto do pódio nos 100m livre.

Show de medalhas e recordes

A sexta e o sábado foram recheados de medalhas e recordes batidos pelos brasileiros. Ao todo, foram 26 medalhas para toda a delegação.

Sobre os recordes, os atletas da Zona da Mata e Triângulo Mineiro fizeram bonito. Além do recorde mundial dos 50m borboleta, Gabriel Araújo já havia batido os recordes das Américas nos 50m e 100m livres. Ao todo, ele ganhou quatro medalhas: dois ouros (100m livres e 150m medley), uma prata (200m livre) e um bronze (50m costas).

Na prova dos 100m peito, João Pedro fez o tempo de 1min4s93 e quebrou o recorde das Américas. O detentor da antiga marca era Gabriel Bandeira (1min06s31), que também é atleta do Praia Clube. Ele foi ouro nos 100m borboleta e no revezamento 4x100m livre misto, além de ganhar o bronze nos 200m livre.

Samuel Oliveira conquistou dois ouros individuais (50m costas e 200m medley). O atleta do Praia Clube ainda ganhou um ouro no revezamento 4x50m medley misto, juntamente com Laila Suzigan, também do Praia. Ruan Souza foi ouro no revezamento 4x100mmedley misto, e Talisson Glocck venceu os 50m costas.

