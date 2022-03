Governo de São Paulo libera 100% de público e retira obrigatoriedade de máscaras em estádios no estado

(Foto: Marcos Riboli)





O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a liberação de 100% da capacidade de público dos estádios paulistas. A medida, segundo o governador João Doria (PSDB), vale já a partir desta quarta.

Também não é mais obrigatório o uso de máscaras nos locais, embora o governo recomende a utilização, dada a aglomeração nestes espaços.

– A partir de hoje, estão liberados todos os jogos de futebol com 100% de ocupação nos estádios. Isso se aplica também a todas as modalidades esportivas praticadas ao ar livre no Estado de São Paulo. A partir de hoje, 100% de ocupação e não há mais a necessidade de utilizar máscaras, havendo apenas a recomendação – disse Doria.

A medida ocorre quase dois meses depois de a Federação Paulista de Futebol ter acatado sugestão do governo para restringir a presença de público nos estádios do estado a 70% da capacidade. O Campeonato Paulista começou no fim de janeiro já sob essas condições.

Agora, com a redução dos casos de Covid-19 e melhora nos índices de saúde, o governo estadual optou pelo retorno do público total.

Na mesma entrevista coletiva, o governador João Dória Jr anunciou a liberação de obrigatoriedade do uso de máscaras em áreas ao ar livre.

Em janeiro, o comitê científico do governo estadual divulgou a orientação para que cada prefeitura analisasse seu cenário epidemiológico e determinasse restrições de ao menos 30% na diminuição do público em eventos esportivos.

Os estádios de São Paulo permaneceram fechados aos torcedores de março de 2020 até outubro do ano passado, quando as restrições foram caindo gradualmente até a permissão para 100% da capacidade de cada arena em novembro.

Globo Esporte