Com assistência e gol, Túlio Renan ganha destaque e encerra jejum pelo Comercial

O atacante Túlio Renan deixou o gramado do Hudson Buck Ferreira como destaque do Comercial na vitória por 3 a 0 sobre a Matonense, na manhã deste domingo.

Autor de uma assistência para o gol de Matheus China e de um golaço nos acréscimos do segundo tempo, onde passou pela marcação e o goleiro da Sema para fechar o placar, Túlio balançou a rede pela primeira vez pelo Leão após dez jogos desde seu retorno ao clube onde foi revelado.

– Foi um jogo especial, sou cria da casa, conheço a cobrança da torcida, de Ribeirão Preto. Isso estava me incomodando, porque eu estava fazendo boas partidas, mas o gol não estava vindo. Hoje dei também um passe para gol, perdi uma oportunidade, mas fiz outro gol. Agradeço ao Comercial, ao apoio da minha família, vamos continuar trabalhando – disse o jogador.

Poupado pelo desgaste da sequência de jogos, Túlio iniciou no banco de reservas e foi acionado apenas no segundo tempo, quando mudou completamente o jogo em favor do Comercial, que vencia por 1 a 0, mas era pressionado pela equipe de Matão. Responsável pelos contra-ataques, ele tranquilizou o Alvinegro ao participar dos dois gols que garantiram o 3 a 0 e a manutenção da vice-liderança da Série A3.

– O Gustavo [Marciano, técnico] optou por eu ficar no banco, já deixei claro, se for para ser titular ou jogar 15 minutos, eu quero é ajudar o Bafo, que esteja lá em cima, que conquiste esse sonhado acesso. O povo comercialino, como fui criado aqui, não merece estar nessa divisão. O Comercial pode contar comigo, sou muito grato ao clube.

O Comercial de Túlio Renan volta a jogar pela A3 na quarta-feira, às 20h, contra o Capivariano, no Palma Travassos.

