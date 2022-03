Volkswagen marca reunião e se aproxima de permitir entrada de Porsche e Audi na F1

A Volkswagen está próxima de permitir oficialmente a entrada de Porsche e Audi no Mundial de Fórmula 1. A expectativa é que a definição venha em reunião marcada para semana que vem. O plano das duas companhias, ambas pertencentes ao Grupo Volkswagen, é bater o martelo para começar logo a preparação para a entrada na temporada 2026 do Mundial.

A informação é do site especializado no mundo de negócios Business Insider e reforçado pela agência internacional de notícias Reuters. De acordo com a publicação, uma fonte interna com conhecimento do assunto confirmou a marcação da reunião.

“Esperamos poder comunicar nossa intenção de entrar na Fórmula 1 depois disso”, disse. E reforçou que “há uma boa chance” da decisão ser positiva. A Volkswagen se negou a comentar oficialmente, mas a Reuters afirma que a reunião também servirá para discutir o impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia nas finanças da companhia.

Desde o ano passado, Audi e Porsche participam de reuniões voltadas para a definição das regras para a próxima geração de motores e combustíveis da Fórmula 1, marcada para a temporada 2026. Embora ainda falte cerca de quatro anos para que entre em curso oficialmente, as companhias querem começar o trabalho assim que as diretrizes foram confirmadas, o que vai acontecer neste ano.

A luz verde da Volkswagen também não é uma confirmação da entrada de Porsche e Audi na F1: isso virá apenas depois da oficialização de como serão os novos motores e combustíveis – a expectativa é que ambas só vão participar se a F1 mudar para um sistema de combustível sintético, o que deve mesmo acontecer dentro do projeto da Fórmula 1 de se tornar carbono-neutro até 2030. Mas a permissão da VW significa que a decisão final caberá somente às duas marcas.

Mesmo com a entrada na F1 cada vez mais provável, Porsche e Audi ainda não anunciaram em qual capacidade desejam entrar na F1. Em fevereiro, o site alemão Motorsport-Total publicou que a Porsche tem conversas avançadas para se tornar fornecedora de motores da Red Bull num esquema que faria da marca dos energéticos uma equipe oficial da montadora alemã, nos moldes do que fez com a Renault durante o tetracampeonato mundial 2010-2013.

A Audi, por sua vez, ainda é um mistério um pouco maior. Há quem acredite que a montadora tentará comprar a McLaren, algo que a equipe inglesa nega de maneira veemente.

