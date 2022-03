Tite convoca Seleção com Arthur, Martinelli e Richarlison para enfrentar Chile e Bolívia

O técnico da seleção brasileira masculina, Tite, convocou nesta sexta-feira 25 jogadores para as partidas das Eliminatórias contra Chile, dia 24 de março, no Maracanã, e Bolívia, dia 29, em La Paz.

A principal novidade da lista é Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, convocado pela primeira vez.

O meia Arthur, da Juventus, também volta a aparecer numa convocação depois de mais de um ano. Quem também ressurge é o atacante Richarlison, do Everton.

Fora dos primeiros jogos do ano por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo, Neymar voltou a ser chamado por Tite. O treinador afirmou na coletiva que o atacante está em um processo de evolução física.

– Eu reitero o que coloquei como análise pessoal. Ele fez um jogo bom no primeiro tempo (contra o Real Madrid), como toda equipe caiu na sequência. Ele tem uma qualidade extraordinária, mas vem de um processo natural de quem vem de lesão. Ele tem todo um processo de busca dessa melhor performance, que o tempo e os treinamentos vão dar. Vamos fazer todo o trabalho possível para ter ele com saúde. Esse processo de ter o atleta com saúde e a evolução física e técnica é apostado por nós também.

Confira a lista abaixo:

Goleiros:

Alisson - Liverpool

Ederson - Manchester City

Weverton - Palmeiras





Laterais

Guilherme Arana - Atlético-MG

Alex Telles - Manchester United

Daniel Alves - Barcelona

Danilo - Juventus





Zagueiros

Thiago Silva - Chelsea

Marquinhos - PSG

Éder Militão - Real Madrid

Gabriel Magalhães - Arsenal





Meias

Casemiro - Real Madrid

Arthur - Juventus

Fred - Manchester United

Fabinho - Liverpool

Bruno Guimarães - Newcastle

Lucas Paquetá - Lyon

Philippe Coutinho - Aston Villa





Atacantes

Antony - Ajax

Raphinha - Leeds

Richarlison - Everton

Neymar - PSG

Gabriel Martinelli - Arsenal

Vini Jr - Real Madrid

Rodrygo - Real Madrid





O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e descobrirá os adversários no Catar em sorteio realizado pela Fifa no dia 1º de abril. Vale lembrar que a Seleção ainda terá de realizar a partida contra a Argentina, válida pela 6ª rodada das Eliminatórias, que acabou suspensa após intervenção de agentes da Anvisa e da Polícia Federal. O clássico ainda não tem data para ocorrer.

A apresentação dos atletas para estes dois jogos acontece no dia 21, na Granja Comary.

Veja a agenda da Seleção em 2022:

24/3 - Brasil x Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro

29/3 - Brasil x Bolívia, em La Paz

1/4 - Sorteio de grupos Copa do Mundo

Entre 31 de maio e 14 de junho - Três amistosos, com datas, locais e adversários a definir

Entre 19 e 27 de setembro - Dois amistosos, com datas, locais e adversários a definir

21/11 - Abertura da Copa do Mundo



Globo Esporte