Botafogo anuncia contratação do técnico Luís Castro

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Luís Castro. O português deixou o Al Duhail, do Catar, para liderar a nova era do clube após a chegada de John Textor e assinou contrato válido por dois anos.

O clube brincou com a novidade nas redes sociais. Antes de anunciar o novo comandante, os alvinegros publicaram vídeo com referência à cultura portuguesa. O treinador está na terra natal e tem chegada ao Brasil prevista para o próximo domingo, às 6h (de Brasília).

Luís Castro se despediu do último clube, o Al Duhail, há uma semana. O treinador conquistou a Copa do Emir em uma goleada por 5 a 1 sobre o Al-Gharafa. Com o título na bagagem, o técnico ganhará no Botafogo carta branca para liderar a reformulação do futebol alvinegro. O português, que foi prioridade para John Textor desde o início, chegará com outros cinco integrantes na comissão técnica.

O casamento entre Bota e Castro foi consumado agora, mas estava acertado há tempos. Há semanas, o Al Duhail anunciou a despedida do treinador. Nos últimos dias, o próprio técnico e outros auxiliares celebraram a ida ao futebol brasileiro nas redes sociais. O português até já posou com a camisa alvinegra.

Antes de chegar a Doha, Castro passou dois anos no Shakhtar Donestk, onde conquistou o campeonato ucraniano, depois de ter feito toda a carreira em Portugal. No país natal, o currículo é extenso: Águeda, Estarreja, Sanjoanense, Panafiel, Porto, Rio Ave, Chaves e Vitória de Guimarães.

Para fazer a contratação, Textor não deu prioridade ao histórico de conquistas do português. O que credenciou Castro como prioridade para os dirigentes foram a filosofia de trabalho e o sucesso nas divisões de base do Porto, que foram reformuladas sob comando do treinador.

No Botafogo, o trabalho será parecido, só que engloba todo o futebol. O novo treinador terá carta branca para reformular a base e o profissional. Dos novos CTs a novos nomes para o departamento e para o grupo de jogadores. Ou seja, dará fundação ao novo futebol do Botafogo.

Globo Esporte