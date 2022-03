Libertadores 2022: veja como ficaram os grupos após sorteio da Conmebol

A Conmebol realizou na tarde desta sexta-feira o sorteio que definiu os grupos da Libertadores deste ano. O evento foi realizado em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da entidade. Entre os destaques, o Corinthians, no Grupo E, terá pela frente o Boca Juniors, da Argentina, adversário do título da equipe paulista em 2012. Haverá também clássico mineiro no Grupo D, entre Atlético-MG e América-MG.

Veja os grupos:

Grupo A

Palmeiras

Emelec (EQU)

Deportivo Táchira (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)





Grupo B

Athletico-PR

Libertad (PAR)

Caracas (VEN)

The Strongest (BOL)





Grupo C

Nacional (URU)

Vélez Sarsfield (ARG)

Bragantino

Estudiantes (ARG)





Grupo D

Atlético-MG

Indep. Del Valle (EQU)

Tolima (COL)

América-MG





Grupo E

Boca Juniors (ARG)

Corinthians

Deportivo Cali (COL)

Always Ready (BOL)





Grupo F

River Plate (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Alianza Lima (PER)

Fortaleza





Grupo G

Peñarol (URU)

Cerro Porteño (PAR)

Colón (ARG)

Olímpia (PAR)





Grupo H

Flamengo

Universidad Católica (CHI)

Sporting Cristal (PER)

Talleres (ARG)





De acordo com o regulamento, equipes do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos, com exceção dos times que ascenderam das fases preliminares. O que foi o caso do América-MG, que caiu no grupo do Galo.

Premiação

A Conmebol aumentou os valores destinados aos times que disputarão a Libertadores. O campeão levará, ao todo, somando todas as fases, pouco mais de 23 milhões de dólares (cerca de R$ 113 milhões na cotação atual). Só pelo título, a quantia aumentou de 15 milhões para 16 milhões de dólares (R$ 77 milhões).

Cada clube receberá três milhões de dólares pela fase de grupos, 1,05 milhão pelas oitavas de final, 1,5 milhão pelas quartas e 2 pela semifinal. O vice-campeão fica com 6 milhões.

Globo Esporte