Thiago Monteiro vence Struff e empata confronto na Copa Davis

O melhor brasileiro do ranking mundial garantiu a primeira vitória da equipe brasileira na fase qualificatória da Copa Davis contra a Alemanha. Enfrentando Jan-Lennard Struff, o brasileiro venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 1/6 e 6/3.

A vitória de Thiago Monteiro iguala o confronto em 1 a 1, forçando ao menos o quarto jogo no domingo, em que ele encara o número 3 do mundo Alexander Zverev. Antes, Bruno Soares e Felipe Meligeni fazem a partida de duplas contra Pütz e Krawietz. Em caso de mais uma vitória do Brasil, o quinto jogo, entre Wild e Struff, decide o vencedor.

O jogo

Thiago fez um começo quase perfeito de partida. Bem equilibrado nos saques e tirando Struff da zona de conforto e aproveitando bem as oportunidades. Com uma quebra, o brasileiro garantiu a vitória por 6/3.

Mas o alemão mudou completamente o panorama do confronto no segundo set. Bem defensivamente e buscando todas as bolas, Jan-Lennard forçou erros do brasileiro, conseguiu duas quebras de vantagem e fechou o set em 6/1, empatando a partida.

Mas o embalo da torcida trouxe Thiago de volta para a partida na terceira etapa. Fazendo muito barulho no Centro Olímpico de Tênis, os torcedores serviram de motivação para o brasileiro fazer um ótimo começo de terceiro set, quebrando logo o primeiro saque do alemão e fazendo 3/0.

Em boa vantagem, Thiago foi muito eficiente com os saques, venceu os três games que teve pela frente e garantiu a vitória por 2 sets a 1.

Globo Esporte