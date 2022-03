Kane desconversa sobre futuro e elogia Antonio Conte no Tottenham: "Treinador fantástico"

A serviço da seleção inglesa para dois amistosos, contra Suíça e Costa do Marfim, nesta data Fifa, Harry Kane concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e foi perguntado sobre seu futuro - e se ele será dentro ou fora do Tottenham. O atacante desconversou e se disse focado em alcançar o objetivo restante na temporada 2021/22.

- Obviamente, meu foco principal é apenas terminar a temporada. Ainda estamos na disputa pelo G-4 e é aí onde meu foco está. Eu não posso controlar o que vai acontece no futuro. É um grande ano para todos, não apenas para mim.

O Tottenham no momento é o quinto colocado do Campeonato Inglês, com três pontos a menos e um jogo a mais que o Arsenal, quarto. Ganhar a posição garantiria uma vaga na próxima Champions. Nesta temporada, a equipe foi eliminada da Liga Conferência por W.O. após surto de Covid-19.

Kane elogiou bastante o trabalho de Antonio Conte, técnico que assumiu o cargo em novembro de 2021, substituindo Nuno Espírito Santo.

- Antonio (Conte) é um treinador fantástico. Desde que chegou temos nos dado muito bem. Acho que ele traz suas ideias para o jogo. Ele traz o jeito que ele quer que eu jogue, o jeito que os atacantes joguem, então eu definitivamente aprendi diferentes aspectos do meu jogo com ele. Me sinto fisicamente em um lugar melhor. Nós treinamos duro, trabalhamos todos os dias. E eu vejo como senti os benefícios disso em como me sinto fisicamente e até mentalmente. Com essa nitidez mental.

A Inglaterra está garantida na Copa do Mundo do Catar e será cabeça de chave no sorteio do dia 1º de abril.

