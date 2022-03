Roman Abramovich e negociadores da paz ucranianos são vítimas de suposto envenenamento, diz jornal

(Foto: Getty Images)





Segundo fontes ouvidas pelo Wall Street Journal, o oligarca russo e dono do Chelsea, Roman Abramovich, além de outros dois negociadores da paz ucranianos, foram vítimas de um suposto envenenamento após uma reunião em Kiev, no início de março.

Os sintomas incluíam "dor penetrante nos olhos", mas a dosagem e o tipo de toxina provavelmente eram insuficientes para causar risco de vida, de acordo com o site investigativo Bellingcat.

O jornal informa que todos melhoraram e passam bem, e que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não chegou a ser afetado. Abramovich teria viajado entre Moscou e Kiev durante as várias rodadas de negociações em meio à guerra.

Roman Abramovich pôs o Chelsea a venda porque foi atingido por diversas sanções do governo britânico e da União Europeia. Ele foi proibido de arrecadar qualquer dinheiro com o clube por causa da sua relação com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A medida é uma retaliação à Guerra na Ucrânia.

O mais recente pacote de sanções afetou as tentativas de venda por parte de Abramovich, que não tem mais o controle da instituição e teve os bens congelados. Hoje a propriedade do clube de futebol está nas mãos do governo do Reino Unido.

Globo Esporte