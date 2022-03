Flamengo vence o Boca e garante 1ª colocação na Champions League de Basquete

O Flamengo venceu o Boca Júniors na Champions League das Américas de basquete por 79 a 72. Com o resultado, a equipe carioca se garantiu para o Final 8 na 1ª colocação do grupo B.

A partida, que aconteceu em Concepción, no Chile, foi disputada. Com as duas equipes indo bem nas defesas, somente no último quarto de jogo o Flamengo conseguiu abrir vantagem. Yago foi o cestinha da partida com 20 pontos, quase 1/4 da pontuação rubro-negra.

Destaque para os arremessos triplos da equipe carioca, tenho um aproveitamento de quase 50%. No entanto, a equipe deixou a desejar nos arremessos de dois pontos, tendo apenas 37% de aproveitamento.

Mesmo com a derrota, o Boca também se classificou para o Final 8, só que na 2ª colocação do grupo B. A próxima fase da competição acontece entre os dias 6 e 22 de abril. O Flamengo briga pelo bicampeonato da cmpetição.

Globo Esporte