Itália domina, perde chances, sofre gol da Macedônia no fim e está fora da Copa

A Itália está fora da segunda Copa do Mundo seguida. Em jogo válido pela semifinal da repescagem das Eliminatórias Europeias, os italianos foram derrotados pela Macedônia do Norte, em Palermo, e deram adeus à chance de disputar o Mundial do Catar. A Azzurra dominou a partida do início ao fim, chutou 30 vezes e perdeu boas chances de gol. A Macedônia, que teve apenas 34% de posse de bola e finalizou quatro vezes, balançou a rede aos 47 do segundo tempo, num belo chute de Trajkovski de fora da área.

Após não ter participado da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a Itália está de fora também do Mundial do Catar, no fim do ano. Esta é a primeira vez que a Azzurra não se classifica para dois mundiais consecutivos. Os italianos já conquistaram a principal competição do futebol em quatro oportunidades, a última delas em 2006.

Com o resultado, a Macedônia do Norte se classifica para a final da repescagem, onde enfrentará Portugal, na próxima terça-feira, no Estádio do Dragão. O vencedor do duelo, garante vaga na Copa do Mundo. Os macedônios nunca participaram de uma edição do Mundial e tentam a primeira classificação da história.

Globo Esporte