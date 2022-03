Diretoria do Santos vê aumentar pressão por reforços após eliminação no Paulista

O Santos não avançou para as fases finais do Campeoanto Paulista pelo segundo ano consecutivo. Pior que isso: chegou à última rodada, por mais uma temporada, lutando para não ser rebaixado no estadual.

A vitória contra o Água Santa por 3 a 2, no último sábado, na Vila Belmiro, livrou o time da queda no Paulistão, mas não minimizou as cobranças internas e externas por uma melhora do elenco. Pelo contrário. O apito final fez explodir uma série de críticas vindas das arquibancadas. Muitas delas direcionadas ao presidente Andres Rueda.

Os torcedores pediram por jogadores, por um elenco que torne possível fazer o Santos novamente campeão. Ao mesmo tempo, a política de austeridade adotada pelo mandatário do Peixe, com o foco em quitar as dívidas, que tem deixado o futebol em segundo plano, também é alvo de críticas.

A cobrança por um elenco mais qualificado, com reforços que possam ajudar os jogadores mais jovens, também foi adotada pelo capitão do time, João Paulo, que destacou a necessidade de ter um grupo mais regular.

– A diretoria vai ter que se mexer para trazer peças importantes. Nosso grupo é muito jovem, e vamos resolver alguns jogos, mas não todos. Futebol pede regularidade – afirmou o goleiro.

A diretoria santista tem buscado nomes que possam trazer mais experiência ao elenco. Porém, as negociações ainda não avançaram. Um dos principais reforços seria o lateral-direito Byran Castillo, hoje no Barcelona de Guayaquil. O Peixe abriu conversas para contratar o atleta, indicado por Fabián Bustos, mas o time equatoriano rejeitou a primeira investida do Santos

Recentemente, o clube fez uma consulta pelo ponta-esquerda Emmanuel Martínez, também do Barcelona de Guayaquil, além de negociar com o atacante Bryan Angulo, atualmente no Cruz Azul, do México.

Em paralelo, o Peixe conversa com o São Paulo para uma troca de jogadores entre os clubes. O Santos demonstrou interesse nos volantes Luan e Tchê Tchê. O primeiro já foi vetado por Júlio Casares, mandatário do Tricolor. O segundo está emprestado ao Atlético-MG até maio deste ano e pode ir para o Santos após esse período.

Outros nomes são especulados. Entre eles, o meia Fernando Sobral, do Ceará, e os volantes Augustín Almendra, do Boca Juniors, e Alison, hoje no Al-Hazem, da Arábia Saudita. Para o técnico Fabián Bustos, não é hora de trazer apostas para completar elenco.

– Todos os jogadores de que estão falando, que estamos conversando, estão em comum acordo entre todos. Precisamos de jogadores para vir e vestir a camisa de titular. Para trazer jogador para completar elenco, completamos com os jovens do clube. Temos jogado com muitos meninos, que são muito bons. Aqui saem jogadores de muito bom nível. Mas temos que ajudar com jogadores de experiência, que assimilem a pressão, que deem liberdade para os jovens – disse o treinador.

O discurso também é replicado pelo executivo de futebol, Edu Dracena. No início do ano, o dirigente disse acreditar que o Peixe teria um time muito mais competitivo que em 2021. Após mais uma campanha abaixo do esperado no Paulistão, Dracena mudou o tom e disse esperar que o Santos "acorde" para poder estar no lugar que merece.

– O Santos é muito grande para estar pela terceira vez brigando para não cair. Espero que a gente acorde para que consiga colocar o Santos onde merece, sempre brigando por campeonatos e títulos. Dentro disso, tivemos uma reunião essa semana mapeando o mercado. Temos alguns nomes postos na mesa para o presidente, junto com o Conselho Gestor, para que a gente consiga fortalecer nossa equipe, dar respaldo para esse garotos que estão vindo agora com muito talento. Tomara que a diretoria, com o presidente, com a comissão e nós aqui, consigamos trazer o mais rápido possível esses reforços, para que a gente não passe o sufoco que a gente passou.

