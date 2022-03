Nadal relata falta de ar na final de Indian Wells: "Difícil respirar"

(Foto: Getty Images)





Rafael Nadal viu terminar sua invencibilidade de 20 jogos em 2022. No domingo, o espanhol de 35 anos sofreu com problemas físicos na final do Masters 1.000 de tênis de Indian Wells e foi superado em sets diretos pelo americano Taylor Fritz. O número 3 do mundo relatou falta de ar.

- Honestamente, aconteceu na noite de sábado. Apenas no final da partida (semifinal), então terminei tarde no sábado e joguei de manhã no domingo. Como você pode imaginar, eu não tive a chance de verificar o que está acontecendo. Mas é isso, tudo o que posso dizer é que está difícil respirar. Quando tento respirar é doloroso e muito desconfortável. Quando estou respirando, quando estou me movendo é como se tivesse uma agulha o tempo todo aqui dentro. Fico um pouco tonto, porque é doloroso. É um tipo de dor que me limita muito. Não é só dor, não me senti muito bem, porque isso afetou minha respiração - disse Nadal.

Nadal vinha imbatível em 2022, com 20 vitórias, conquistando os títulos do Australian Open, ATP 250 de Melbourne e ATP 500 de Acapulco. No último sábado, o espanhol fez uma partidaça contra o seu compatriota Carlos Alcaraz na semifinal, vencendo por 2 sets a 1. Na final de domingo, porém, iniciou o jogo tomando um 4/0 e precisou pedir atendimento médico.

- Honestamente, estou triste por não poder competir. O que me preocupa agora é o que está acontecendo aqui, o que tenho que fazer agora para me recuperar e quanto tempo vai levar - disse Nadal.

Globo Esporte