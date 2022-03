Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike promete reaquecer economia de Petrópolis

Petrópolis irá sediar, entre os dias 7 e 10 de abril, a segunda etapa da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022. A competição acontece no São José Bike Club, no Vale do Cuiabá, região que não foi afetada pelas enchentes do início deste ano, e vai reunir cerca de 500 atletas nacionais e internacionais.

Esse é o maior evento esportivo realizado na cidade, quase dois meses depois de fortes chuvas destruírem parte de Petrópolis. Localizado na região serrana fluminense, o local é conhecido pelas belezas naturais e atrações históricas. E as recentes tragédias têm impactado o turismo.

A cidade recebe mais de 2 milhões de visitantes por ano. Só o turismo movimenta R$ 760 milhões, 6% do PIB local. Por isso, a importância de campeonatos como esse. “Um evento dessa magnitude vai girar a economia da cidade no momento que a gente mais precisa. Será fundamental para a retomada econômica”, afirma Silvia Guedon, Secretária de Turismo de Petrópolis. A Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike também vai arrecadar alimentos e produtos de higiene às vítimas das enchentes.

Para cada um dos quatro dias de competição, são esperadas 10 mil pessoas. Além da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike, que terá como organização local a Copa Internacional Michelin de Mountain Bike, acontece simultaneamente uma exposição com as principais empresas de bikes e acessórios do país. Entre elas, estão Cannodale, Soul Cycles, Sense Bike, Trek e Oggi. Serão mais de 60 estandes.

A exposição, realizada paralelamente à competição, é organizada pela NürnbergMesse Brasil, uma das maiores promotoras de encontros de negócios do mundo. “O espaço terá restaurantes locais, área kids e pistas de test-ride para quem quiser se aventurar nas bikes. Além de um palco central com atrações culturais”, explica Diego de Carvalho, vice-presidente da empresa. “Unimos esporte, negócios e lazer. É uma oportunidade tanto para o entusiasta do mountain bike como para o público em geral”, conclui.

“Nós da organização da Copa do Mundo Mercedes-Benz de MTB e da Copa Internacional Michelin de MTB sabemos que temos uma responsabilidade muito grande depois dos acontecimentos de fevereiro e março na cidade. Estamos mais motivados a realizar ambos os eventos, envolvendo ainda mais a comunidade e as empresas locais, gerando emprego e renda. Queremos ajudar na retomada econômica do município, além de valorizar mais a cidade como destino turístico. Tudo isso aumenta a autoestima da população local”, afirma Rogerio Bernardes, responsável pela Copa.

Além de ajudar na retomada econômica da região, Petrópolis tem mais um motivo para comemorar a competição na cidade. Um dos principais ciclistas é Henrique Avancini, petropolitano e o mais importante brasileiro na história do esporte. É, hoje, o sétimo no ranking da União de Ciclismo Internacional na categoria cross country olímpico e um dos principais nomes nesta etapa da Copa do Mundo. O Brasil não sediava um circuito da competição desde 2005. Os ingressos vão de R$ 50 a R$ 440. Crianças de 0 a 2 anos não pagam. Entre 3 a 10 anos, pagam meia entrada.

Serviços:

Copa Internacional Michelin de Mountain Bike

Data: 1 a 3 de abril

Local: São José Bike Club

Cidade: Petrópolis/RJ





Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike

Data: 7 a 10 de abril

Local: São José Bike Club

Cidade: Petrópolis/RJ