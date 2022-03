F1: Leclerc lidera 2º treino, mas bate em muro no GP da Arábia Saudita

(Foto: Clive Mason/Getty Images)





Líder do primeiro treino livre, Charles Leclerc foi o mais rápido também na sessão noturna de treinos para o GP da Arábia Saudita da Fórmula 1. O piloto da Ferrari novamente superou Max Verstappen e fez a melhor volta da sexta-feira: 1m30s074. Apesar do bom resultado, o monegasco teve uma pequena colisão com o muro e abandonou o treino 20 minutos antes do fim. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton foi o quinto colocado.

O ge acompanha em tempo real a terceira sessão de treinos livres do GP da Arábia Saudita a partir das 11h do sábado e o treino classificatório às 14h.

Leclerc assumiu a liderança da sessão logo nos primeiros minutos com pneus médios. Verstappen chegou a superá-lo com 1m30s216, também com pneus médios. Só que logo na sequência, o piloto da Ferrari colocou pneus macios e fez a melhor volta do dia: 1m30s074. Carlos Sainz (Ferrari) foi o terceiro colocado, seguido de Sergio Perez (RBR).

Hamilton teve dificuldades com pneus médios no início do treino, ficando longe do top 10. Só nos últimos minutos a Mercedes cresceu e se aproximou de Ferrari e RBR. O heptacampeão mundial fechou na quinta posição, seguido do companheiro de equipe George Russell.

Motorista, olha o muro!

Apesar de figurar no topo da classificação, a Ferrari teve problemas na segunda metade do treino. Carlos Sainz e Leclerc encostaram no muro do circuito de Jeddah. Foram pequenas colisões, mas o suficiente para danificar os carros.

Bandeira amarela

Depois de deixar o primeiro treino livre com problemas hidráulicos, Kevin Magnussen mais uma vez não completou a sessão. Na metade do treino, o dinamarquês retirou sua Haas da pista. Por alguns minutos a bandeira amarela foi acionada para a remoção do carro.

Atraso no treino

O segundo treino livre começou com 15 minutos de atraso, porque os pilotos foram chamados para uma reunião de emergência. Um atentado com bombardeios a cerca de 10km do circuito de Jeddah preocupou a Fórmula 1, mas não impediu a realização da sessão.

