Botafogo envia proposta de R$ 33 milhões ao Palmeiras por Patrick de Paula

(Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras)





Botafogo e Palmeiras estão bem encaminhados na transferência de Patrick de Paula. O clube carioca formalizou uma proposta de 6 milhões de euros (R$ 33,37 milhões) por 50% dos direitos do volante. O acordo verbal que as equipes tinham, agora, está no papel. A informação foi noticiada inicialmente pelo jornal "O Globo" e confirmada pelo ge.

A única indefinição está na forma de pagamento, se será parcelado ou à vista. Isso, porém, não deve ser um empecilho para concretizar o negócio. Além da compra de 50% dos direitos do jogador, há também uma opção de compra de mais 20% por 3,5 milhões de euros (R$ 19,47 milhões). Se a negociação se confirmar, será a maior contratação da história do Botafogo.

Patrick de Paula não será relacionado para o jogo do Palmeiras neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e está próximo de se despedir da equipe alviverde.

Cria do Palmeiras, Patrick estreou como profissional em 2020 e tem mais de 100 jogos pelo clube. Em 2021, alternou entre titular e reserva, mas foi elogiado principalmente pelo desempenho na final da Copa Libertadores. Nesta temporada, perdeu espaço com Abel Ferreira e entrou em campo apenas quatro vezes.

A mudança é aprovada pelo volante de 22 anos, que vê no Botafogo a chance de ser protagonista. Também é vista positivamente pelo próprio Palmeiras, que tem a chance de lucrar com um jogador que perdeu espaço e manter participação de olho no crescimento do garoto.

Globo Esporte