Vasco estuda possibilidade de levar estreia na Série B contra o Vila Nova para o Maracanã

(Foto: André Durão)





O Vasco estuda a possibilidade de mandar a partida de estreia na Série B no Maracanã. O jogo contra o Vila Nova está marcado para o dia 8 de abril (sexta-feira), às 19h, e as chances de o clube levar o confronto para o principal palco do futebol carioca são boas. As datas da primeira rodada da Série A ainda não foram definidas pela CBF, e a diretoria vascaína espera a divulgação, porque o Fluminense também jogará no Maraca, mas muito provavelmente no fim de semana, o que não será um problema.

O clube já havia demonstrado interesse de mandar alguns jogos desta temporada no Maracanã para possibilitar que mais torcedores acompanhem e incentivem o time na campanha da Série B. O Vasco só aguarda o detalhamento das primeiras rodadas das duas divisões nacionais para seguir adiante com o plano de estrear no estádio.

Licitação do Maracanã

O interesse do Vasco vai além de mandar partidas específicas no Maracanã. O clube pretende participar da licitação e dividir a administração do estádio com a dupla Flamengo e Fluminense. Há expectativa de o processo ser realizado em abril, mas não há confirmação de data.

Na última terça-feira, o Vasco teve um dia todo voltado para o clube no Maracanã, com as homenagens a Nenê e Pedrinho na Calçada da Fama do estádio. O evento contou com a presença de ídolos, dirigentes e torcedores vascaínos.

- Uma linda tarde vascaína no Maracanã. Homenagem aos nossos ídolos Nenê e Pedrinho eternizados na Calçada da Fama, na companhia de Roberto Dinamite e de nossa torcida. Fomos protagonistas na construção da lenda do Maracanã. Vamos voltar - declarou o presidente Jorge Salgado.

Na ocasião, o clube reforçou junto ao Secretário de Esporte do Estado do Rio, Gutemberg Fonseca, o interesse de participar da licitação do Maracanã. Mais tarde, dirigentes se encontraram com o governador do Rio, Cláudio Castro, e o assunto foi comentado novamente. No dia 20 de março, Josh Wander, um dos donos da 777 Partners, que negocia a compra da SAF vascaína, já havia oficializado ao político o desejo de administrar o estádio, e a ideia foi bem recebida por Cláudio Castro.

O Maracanã está nos planos do Vasco desde o ano passado. Atualmente a gestão do complexo é feita por Flamengo e Fluminense, e a diretoria vascaína aposta no diálogo para entrar em acordo com os rivais.

Globo Esporte