PSG oferece salário de R$ 287 milhões por ano para renovar com Mbappé, diz jornal

O Paris Saint-Germain abriu o cofre para tentar segurar Mbappé. De acordo com o jornal "Le Parisien", o clube fez nova proposta para renovar contrato com o atacante, com números altíssimos: salário anual de 50 milhões de euros (cerca de R$ 287 milhões) e pagamento de luvas de 100 milhões de euros (R$ 573 milhões).

Na proposta, o novo vínculo tem duração até junho de 2024. Nesta data, está prevista uma cláusula que permita a Mbappé negociar sua saída. O PSG também promete liberar o atacante para a disputa dos Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris - este é um desejo que já foi externado pelo atleta.

O atual contrato de Mbappé com o PSG se encerra em junho de 2022. O atacante já pode assinar um pré-contrato de graça com outro clube, e a imprensa europeia vem apontando o Real Madrid como favorito para ter o jogador. Entretanto, o PSG ainda não desistiu de tentar renovar com o jovem.

Real Madrid segue confiante em contratação

De acordo com o jornal "As", a diretoria do Real Madrid se mantém tranquila em relação à contratação de Mbappé. O clube continua confiante de que será possível chegar a um acordo com o atleta.

Destaque na vitória sobre o Saint-Étienne no último fim de semana, Mbappé é o segundo maior artilheiro da história do PSG, com 156 gols. Ele está atrás apenas de Cavani, que marcou 200 vezes.

