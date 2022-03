Raissa Rocha bate recorde mundial do lançamento de dardo

A atleta Raissa Rocha, da classe F56, estabeleceu o novo recorde mundial do lançamento de dardo neste domingo no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Medalhista de prata nas Paralimpíadas de Tóquio, no ano passado, a baiana alcançou a marca de 24m80 no quarto lançamento que fez na competição que vela pela 1ª Fase Nacional de atletismo do Circuito Paralímpico. Raissa é da classe F56, para atletas com comprometimento nos membros inferiores e que lançam sentado.

- Eu não esperava por esse recorde. Estou fazendo testes de força nos treinos, então eu não esperava pelos 24m80. Estou muito feliz! Isso significa que em breve virão outras marcas boas. O meu objetivo era lançar 23m96, mas, graças a Deus, vieram os 24m80 - disse Raissa, que nasceu com má-formação nas pernas.

O antigo recorde mundial era 24m50 e pertencia à iraniana Hashemiyeh Moavi. A marca foi feita justamente nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e rendeu a medalha de ouro à atleta do Irã. Na mesma prova Raissa lançou 24m39 e ficou com a medalha de prata.

- Agora é continuar trabalhando, continuar no foco para chegar aos 25m, este é o meu objetivo - completou a atleta natural de Ibipeba, na Bahia.

As disputas da 1ª Fase Nacional de atletismo do Circuito Paralímpico Loterias Caixa terminaram na manhã deste domingo. O Campeonato Brasileiro da modalidade está previso para o mês de maio e a 2ª Fase Nacional para junho.

Globo Esporte