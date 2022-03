América-MG suporta pressão, elimina Barcelona de Guayaquil e chega à fase de grupos da Libertadores

Em um jogo equilibrado, com chances para os dois lados, um nome foi decisivo: Jailson. O goleiro americano fez grandes defesas com a bola rolando, evitou que a meta fosse vazada, e ainda defendeu a batida de pênalti de Quiñónez garantindo a classsificação para o Coelho. O América chega à fase de grupos da Libertadores e ainda embolsa US$ 3 milhões (mais de R$ 15 milhões). O sorteio da próxima fase será feito no próximo dia 25.

O América começou sofrendo uma pressão do Barcelona. O sufoco, principalmente pelo lado direito, durou cerca de 20 minutos. Jailson foi obrigado a fazer grande defesa em cobrança de falta de Maestrini. O goleiro foi, inclusive, um dos mais acionados nessa primeira etapa, salvano a meta americana. A melhor chegada do Coelho foi em um lançamento longo de Éder para Wellington Paulista. O atacante escorou para Everaldo bater em cima do goleiro Burrai. O Barcelona teve mais volume e continou exigindo boas defesas de Jailson. Alê esteve apagado e errando passes. Nos acréscimos, o time de Guayaquil teve uma excelente oportunidade dentro da área, mas Byron escorregou.

O Coelho teve um início de etapa complementar melhor, construiu as jogadas desde a defesa e explorou mais as bolas pelo meio de campo. O Barcelona foi ficando mais nervoso com a pressão no campo de ataque feita pelo América. A equipe da casa teve uma grande oportunidade com Martínez, depois de falha de Maidana. O jogador bateu de primeira para o gol, e Jailson fez uma defesa espetacular. Alê, de cabeça, por muito pouco não marcou, a bola passou a direita do gol de Burrai. Nos minutos finais, uma pressão do time da casa em cima do América. Zé Ricardo ainda teve uma boa oportunidade, de fora da área, obrigando Burrai a fazer uma bonita defesa.

A decisão da vaga ficou para os pênaltis. Depois do zero a zero no tempo regulamentar, os times foram para as penalidades. Barcelona começou colocando as bolas nas redes com Piñatares. Wellington Paulista foi o primeiro a bater e converter para o Coelho. Byron fez para o time da casa e Iago Maidana empatou. Jailson, nome do jogo com a bola rolando, decretou a partida perfeita pegando a cobrança de Quiñónez. A equipe do América deu uma aula de como bater pênalti e não errou nenhum. A vaga é do Coelho.

Globo Esporte