FIFA 22: suspeito de estupro e agressão, Greenwood é removido do jogo

(Foto: Getty Images)





Mason Greenwood, atacante do Manchester United, foi removido dos modos offline de FIFA 22. Detido desde domingo por suspeita de estupro e agressão à namorada, o jogador teve seu representante virtual retirado do simulador em atualização feita pela EA Sports em todas as plataformas nesta terça-feira.

O inglês de 20 anos, porém, segue disponível no Ultimate Team, o modo de jogo online mais popular da franquia. As cartas do atacante, que tem overall de 79, continuam ativas e podem ser compradas e vendidas no mercado do jogo.

Está não é a primeira vez que a EA toma uma atitude do tipo. Em setembro de 2021, a publisher removeu Benjamin Mendy, lateral-esquerdo do Manchester City, após o mesmo ser preso após uma série de acusações de estupro. A ação veio após uma chuva de críticas pelo jogador seguir sendo representado no game semanas após a prisão.

Greenwood é acusado pela namorada, a modelo Harriet Robson, de agressão e estupro. No último sábado, Robson publicou um vídeo que mostra marcas roxas pelo corpo e a boca ensanguentada, além de um áudio no qual o jogador tenta forçá-la a ter relações sexuais com ele.

O atacante está sob custódia da polícia de Manchester e vem sendo interrogado desde domingo. Um porta-voz da corporação disse a British Press Association que a polícia "abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido".

Em comunicado, o Manchester United publicou um comunicado dizendo que Greenwood "não voltará a treinar ou jogar até nova ordem", enquanto a Nike, sua patrocinadora, se disse "profundamente preocupados com as alegações perturbadoras e continuaremos a monitorar a situação de perto".

Globo Esporte