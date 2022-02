Presidente do Barcelona diz que Dembélé recusou propostas de diversos clubes: "É difícil de entender"

Em processo de renovação de seu elenco e tentativa de montar um time mais competitivo para a reta final da temporada, o Barcelona conseguiu trazer reforços no último dia da janela de transferências de inverno, mas não teve sucesso para resolver a novela de Dembélé. E o francês se tornou tema de uma entrevista coletiva do presidente do clube, Joan Laporta, que tinha como tema os problemas financeiros do Barça.

No fim da entrevista, Laporta foi questionado sobre a permanência do atacante no clube, apesar das tentativas de negociá-lo diante da recusa de uma proposta de renovação. E o presidente relatou que ficar no Barça foi uma vontade do próprio atleta.

- Sobre Dembélé, fizemos uma boa oferta, até o jogador disse. Mas ele queria uma proposta mais alta para ele. Quando dissemos que era suficientemente boa e queríamos renovar, o assunto congelou. Fizemos tudo que podíamos, e apresentamos boas propostas (de outros clubes) para ele jogar nestes seis meses, até o fim da temporada, e ele não quis aceitar.

Com contrato até o fim da atual temporada, Dembélé fez jogo duro para renovar seu contrato com o Barcelona, que tentou estender o vínculo para, no futuro, tentar reaver o investimento de 105 milhões de euros feito há cinco anos. O francês, entretanto, achou a proposta salarial abaixo do esperado, levando o clube a buscar equipes interessadas em ter o jogador até o fim da temporada, arcando com seus altos vencimentos. As propostas apareceram, mas nenhuma convenceu o jogador de 24 anos a deixar o elenco catalão.

- Ficamos surpresos, ainda mais com a última, de um clube inglês. Ele não quis, preferiu ficar aqui esses seis meses. É difícil de entender. Não é bom para ele e nem para o clube. O temos no elenco, e Xavi trabalha a curto e médio prazo. Se será um jogador que não continuará, ele me dirá. Seu empresário insinuou que ele tem um acordo com outro clube - comentou Laporta.

Na entrevista coletiva, Laporta apresentou à imprensa detalhes das denúncias que a atual diretoria apresentou ao Ministério Público da Espanha contra os membros da diretoria anterior. Entre as acusações estão apropriação indébita e administração ilegal, com foco em pagamentos desproporcionais, sem motivo ou com motivos forjados.

Entre as práticas apontadas como irregulares estariam os pagamentos de comissões acima do mercado para intermediários; negociações de jogadores através de trocas, disfarçadas em balanços; e falsificação de documentos.

