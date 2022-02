Newcastle evita medalhões, mas fecha janela como clube que mais gastou em contratações

Quem esperava um gasto desenfreado em medalhões se surpreendeu com a primeira janela de contratações do Newcastle, o mais novo endinheirado clube da Europa. O time inglês até deu demonstração da força de sua nova realidade financeira em janeiro, mas o perfil de contratações passou longe de nomes midiáticos.

O Newcastle foi o clube que mais gastou dinheiro na janela de inverno: cerca de 99 milhões de euros (aproximadamente R$ 590 milhões na cotação atual) em cinco reforços.

O nome mais caro foi o do brasileiro Bruno Guimarães. O volante custou cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 237 milhões na cotação atual) ao Newcastle, sem contar bônus e outras despesas como comissões de empresários, que levaram o total da transação para 50 milhões de euros (cerca de 300 milhões).

- Foi uma negociação de três dias em que eu, Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, pelo lado do atleta, tivemos conversas e pudemos entender o projeto do clube que foi apresentado pelo proprietário, Mehrdad Ghodoussi, e o diretor, Steve. Agradecemos todo o carinho que os diretores e o proprietário do clube tiveram conosco - contou Alexis Malavolta, empresário de Bruno Guimarães, ao ge.

Bruno é também o jogador que melhor simboliza o que se espera do Newcastle nas próximas janelas: jovem, com experiência na Europa e possibilidade de formar a base de um time que se reforçará mais daqui para frente.

- Desde o começo da negociação eles mostraram que queriam muito o Bruno e isso foi fundamental para que o negócio pudesse dar certo. Foi um pedido do treinador. Estamos felizes com o que nos foi apresentado. É um projeto de longo prazo. Pensamos bastante e temos certeza de termos escolhido o caminho correto para o Bruno seguir evoluindo e crescendo na carreira. Existia um sonho do Bruno de disputar a Premier League e poderemos realizá-lo - completou Malavolta.

Situação na tabela influencia no mercado

Desde o início da janela, havia expectativa sobre como o Newcastle se comportaria. A situação do time no Campeonato Inglês dificultou tratativas: envolvido em uma briga ferrenha contra o rebaixamento, o clube acabou virando uma espécie de aposta de risco para nomes mais consolidados, preocupados com uma possível queda de divisão.

Um exemplo aconteceu com um brasileiro. Antes de fechar com Bruno Guimarães, o Newcastle tentou a contratação de Douglas Luiz. O clube chegou a ter um acordo com o Aston Villa para comprar o volante por cerca de 20 milhões de euros. A proposta para Douglas incluía ainda um aumento de salário, mas a indecisão do brasileiro, preocupado com a situação na tabela, dificultou o negócio.

Outro caso foi a busca por um zagueiro, posição considerada prioridade no mercado do Newcastle. O clube tentou Sven Botman, do Lille, e o brasileiro Diego Carlos, do Sevilla. Sem acordo, fechou com Dan Burn, do Brighton. O defensor de 29 anos nasceu em uma cidade próxima a Newcastle e é torcedor do clube desde a infância.

Além de Bruno Guimarães, o nome mais conhecido entre os reforços é o do lateral-direito Trippier. Membro da seleção inglesa, o jogador estava no Atlético de Madrid e foi a primeira contratação da nova gestão do clube.

Trippier preenche outro perfil na busca de reforços do Newcastle: jogadores que demonstraram interesse em vir para o Newcastle, independentemente da posição do time. O lateral estava insatisfeito na Espanha e desejava retornar à Inglaterra.

As peças para Eddie Howe

Contratado em novembro para livrar Newcastle da degola, o técnico Eddie Howe agora tem cinco novas opções para montar a equipe na reta final da temporada. Atualmente, o time a 18ª posição, com 15 pontos, um a menos que o Norwich, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Após um período de dificuldades para montar o time devido a um grande número de lesões, Howe começou a ter de volta seus principais jogadores.

O maior desfalque ainda é o centroavante Callum Wilson, que sofreu um problema na panturrilha no início de janeiro e ainda deve ficar mais um mês fora da equipe.

Uma possível escalação do Newcastle, com seus reforços, seria a seguinte: Dubravka; Trippier, Lascelles, Burn e Targett; Bruno Guimarães, Joelinton e Shelvey; Fraser, Wood e Saint-Maximin.

