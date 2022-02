Oficial: Barcelona anuncia a contratação do atacante Aubameyang

Agora, sim, é oficial: Aubameyang é jogador do Barcelona. O clube espanhol anunciou nesta quarta-feira a contratação do gabonês, que rescindiu seu contrato com o Arsenal e chegou ao Barça sem custos. O atacante terá vínculo até junho de 2025, com opção de saída prevista em contrato a partir do meio do ano que vem. Sua cláusula de rescisão será de 100 milhões de euros.

Um atraso na documentação gerou a demora na confirmação da transferência - o presidente do clube chegou a dizer que os papéis chegaram no último minuto da janela encerrada na última segunda. O Arsenal havia anunciado a rescisão de contrato com o atacante na terça.

Aubameyang tinha vínculo com o Arsenal até 2023, mas rompeu o vínculo após um "comum acordo", segundo divulgado pelo time inglês. Auba passou por exames médicos no Barcelona na segunda-feira e assinar por um ano e meio com o time catalão.

As negociações duraram algumas horas desta segunda-feira, último dia da janela de transferências de inverno das principais ligas europeias. Segundo veículos da Inglaterra e da Espanha, o atacante abriu mão do que teria para receber no restante do contrato com o Arsenal e aceitou receber salário bem inferior no Barcelona.

Auba chegou na Espanha na manhã de segunda. Em princípio, a transferência seria por empréstimo até o fim da temporada, mas com opção de compra. O alto salário do jogador inviabilizaria o negócio para o Barça, que sofre com o limite imposto pela LaLiga para inscrição de novos atletas. A saída encontrada e acordada com o Arsenal foi a rescisão com os ingleses.

O atacante gabonês perdeu a faixa de capitão e estava afastado do time londrino desde o início de dezembro, por problemas de comportamento. Os Gunners queriam negociá-lo, e o Newcastle chegou a ser especulado como opção.

Auba deixa o Arsenal depois de quatro anos e meio, com 92 gols em 163 jogos oficiais no clube. Na equipe londrina, ele conquistou uma Supercopa e uma Copa da Inglaterra. Em seu comunicado, os Gunners agradeceram ao jogador pela contribuição durante seu tempo no clube e reforçaram que "desejam tudo de melhor no próximo capítulo de sua carreira".

