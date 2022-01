Alegando saída de Luxemburgo, Pará chega a acordo com Cruzeiro e rescinde pré-contrato com o clube

O lateral Pará é mais um atleta dos nove contratados pelo Cruzeiro que não virá mais para o clube mineiro. Na noite desta quinta-feira, a empresa que cuida da carreira do atleta emitiu um comunicado nas redes sociais afirmando que chegou em um acordo com o Cruzeiro. O lateral havia sido anunciado como reforço no dia 9 de dezembro, junto de lista de contratações.

O motivo da saída do atleta segundo comunicado foi a demissão da comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo. Segundo a nota, o lateral havia escolhido o Cruzeiro para voltar a trabalhar com o treinador.

"O atleta, que havia recusado outras propostas, para voltar a trabalhar com Vanderlei Luxemburgo, optou por seguir outro caminho a partir da saída do treinador do comando da equipe Mineira" - diz comunicado.

Desde a compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno e a instalação de um comitê de transição há pouco mais de uma semana, muitas mudanças já foram feitas. O técnico Vanderlei Luxemburgo e a comissão técnica foram desligados. Assim como o diretor de futebol Alexandre Matos, que não foi anunciado oficialmente pelo clube, mas já estava trabalhando nas contratações do clube. Segundo a nova gestão, as mudanças fazem parte de um corte brusco nos gastos do clube.

Outro atleta anunciado pelo clube e que não irá fazer parte do elenco é o zagueiro Sidnei. Seguindo a política de adequação orçamentária, o Cruzeiro entrou em contato com o staff do jogador para comunicar que o clube não terá condições de contar com o atleta nos moldes que foram estabelecidos no acordo para contratação. O zagueiro foi anunciado dia 13 de dezembro.

O Cruzeiro anunciou nove reforços para a Série B de 2022, mas todos os contratos estão sendo revistos pelo comitê de transição escolhido por Ronaldo e uma incerta sobre a continudade desses contratos segue no Cruzeiro.

Leia íntegra do comunicado

"A OTB informa que chegou a um acordo com o Cruzeiro para rescisão do pré-contrato que o lateral Pará assinou com o clube, no dia 04/12/2021.

O atleta, que havia recusado outras propostas, para voltar a trabalhar com Vanderlei Luxemburgo, optou por seguir outro caminho a partir da saída do treinador do comando da equipe Mineira.

A OTB informa ainda que mantém conversas avançadas para definição do futuro do jogador em novo clube. O destino do atleta deve ser selado logo nos primeiros dias de 2022"

Globo Esporte