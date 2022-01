Tuchel diz não ter gostado de desabafo público de Lukaku: "Traz ruídos de que não precisamos"

A entrevista sincera de Romelu Lukaku, que admitiu saudade da Inter de Milão e disse não estar feliz com sua situação no Chelsea, foi repercutida com Thomas Tuchel, técnico do clube inglês, nesta sexta-feira.

Em coletiva de imprensa, Tuchel disse não ter gostado das palavras do atacante e mostrou surpresa com o descontentamento revelado.

Não gostamos disso (entrevista de Lukaku). Traz ruídos de que não precisamos. Não é útil, mas não queremos fazer mais disso do que realmente é. É muito fácil tirar coisas do contexto, fazer manchetes

— Thomas Tuchel

- Eu não o sinto infeliz. Sinto exatamente o oposto, por isso foi uma surpresa. Falaremos abertamente, como acho que sempre foi o relacionamento. Não há mais comentários em público sobre isso - complementou o treinador.

Lukaku retornou ao Chelsea após oito temporadas. O belga de 28 anos marcou sete gols em 28 jogos feitos em 2021/22. O clube no momento ocupa a segunda posição no inglês e enfrentará o Lille nas oitavas da Champions. Em fevereiro, também disputará o Mundial de Clubes - pode enfrentar o Palmeiras numa possível final.

Globo Esporte