Clube tradicional na Itália, Catania tem falência decretada por dívida de R$ 360 milhões

(Foto: Getty Images)





Um dos times mais tradicionais da Itália, o Catania teve sua falência decretada na última quarta-feira. Com uma dívida de 56 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões na cotação atual), o clube viu ser recusado seu plano de recuperação e precisará recomeçar do zero.

Atualmente na terceira divisão da Itália, o Catania disputou 17 temporadas na Série A. O time é um dos mais populares da Sicília, região ao sul do país, onde disputa o clássico local com o Palermo. Sua melhor colocação foi na temporada 2012/2013, quando chegou em oitavo lugar.

No período entre 2006 e 2014, teve em seu elenco nomes como os argentinos Maxi López e Papu Gómez. O técnico Diego Simeone também comandou a equipe entre janeiro e junho de 2011.

O Catania terá o direito provisório de continuar jogando até 2 de janeiro. Uma equipe formada por dois contadores e um advogado terá a missão de providenciar as garantias financeiras necessárias para a equipe encerrar a temporada. Atualmente, o time está na 13ª posição do Grupo C da Série C.

Esta não é a primeira vez que o Catania precisará recomeçar. Fundado inicialmente em 1946, o clube também foi recriado em 1993, por irregularidades financeiras. Desta vez, terá um prazo de 30 dias para recorrer ou encontrar um novo comprador, que possa arcar com a atual dívida e manter a identidade esportiva.

Globo Esporte