Botafogo renova a concessão do estádio Nilton Santos até 2051

Depois de alguns meses de negociação, o Botafogo e a Prefeitura do Rio chegaram a um acordo para ampliar a concessão do estádio Nilton Santos até 2051. A informação foi veiculada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, d'O Globo, e confirmada pelo ge. Está prevista uma cerimônia para confirmar a renovação na próxima quarta-feira, 12h30 (de Brasília), no próprio estádio.

Recentemente, o Botafogo renovou a concessão até 2031. Mas, com o objetivo de realizar projetos comerciais a longo prazo no estádio, o clube voltou a conversar com Prefeitura para conseguir um período maior na administração do Nilton Santos.

Em 2020, durante a pandemia, o Nilton Santos deu prejuízo de R$ 7 milhões. Em entrevista ao ge, em novembro, o vice-presidente do Botafogo, Vinicius Assumpção, comentou planos para fazer o estádio mais rentável a partir da parceria com alguma empresa.

O Botafogo, inclusive, chegou a iniciar uma negocição com a WTorre, mesma empresa que administra o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Entre os objetivos está trazer shows para o Nilton Santos. A tendência é que, com a ampliação da concessão, o clube consiga dar andamento a seus projetos.

Em entrevista recente ao programa "Grande Círculo", o CEO do Botafogo, Jorge Braga, disse que a renovação pode ajudar na busca de "naming rights". Segundo ele, as empresas buscam um prazo de concessão grande o bastante para conseguir ter retorno na marca, já que costuma ser um investimento à longo prazo.

Globo Esporte