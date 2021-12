CEO da XP exalta venda do Cruzeiro a Ronaldo Fenômeno, e diz: "Botafogo será o próximo"

O CEO da XP, José Berenguer, postou uma mensagem em sua conta no LinkedIn exaltando a compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno. O diretor-executivo do banco que também busca investidores para o Botafogo disse que o clube carioca é o próximo a ter investidores anunciados.

- Não tenho dúvida que começamos hoje a transformar a história do futebol nacional. O Cruzeiro é só o primeiro. Muitas outras negociações semelhantes envolvendo os clubes brasileiros estão por vir. O Botafogo será o próximo, também assessorado pelo nosso Investment Banking.

O projeto de S/A do Botafogo está para sair desde que foi aprovada a busca por investidores em Assembleia do Conselho Deliberativo em 2019. Entre idas e vindas nos planos, o clube anunciou no fim de outubro uma parceria com a XP para buscar investidores. Em 12 de dezembro, o Jornal O Globo publicou que a empresa deveria anunciar o comprador de Cruzeiro e Botafogo em até 30 dias.

Confira o que disse o CEO da XP:

"Geralmente não venho aqui no Linkedin aos sábados, mas o momento é especial e merece ser celebrado. Acabamos de anunciar o acordo entre o Cruzeiro Esporte Clube e o Ronaldo, que irá investir R$ 400 milhões na Sociedade Anônima de Futebol (SAF) criada pelo clube.

Teremos times mais fortes e uma liga nacional ainda mais pujante. O futebol brasileiro nunca mais será o mesmo e sinto-me extremamente feliz por ver a XP capitaneando esse processo."

Globo Esporte