São Paulo ataca três carências do elenco, mas tem dificuldade para atender principal pedido de Ceni

O São Paulo movimenta o mercado de transferências com contratações, renovações e dispensas. O clube já anunciou o lateral-direito Rafinha e o goleiro Jandrei, além da renovação do zagueiro Arboleda.

As três posições eram prioridades do clube nesta janela. Durante 2021, a equipe não teve um goleiro que pudesse fazer sombra a Tiago Volpi, não conseguiu ter um lateral-direito confiável e sofreu com as ausências de Arboleda.

Alisson, ex-Grêmio, também foi anunciado. No entanto, a posição de meia-atacante não era, até o momento, um grande problema para o Tricolor.

Apesar das movimentações necessárias nesses primeiros dias do mercado, o clube ainda encontra dificuldades para atender ao principal pedido do técnico Rogério Ceni: um atacante de beirada de campo.

Em inúmeras entrevistas na reta final do Campeonato Brasileiro, o treinador disse publicamente que a principal deficiência do elenco era a falta de um ponta rápido, habilidoso e que desse mais opções à equipe.

O São Paulo tem mirado alguns nomes, como Soteldo, do Toronto FC, Romarinho, do Fortaleza, e Wesley Moraes, do Club Brugge. Mas as negociações são complicadas pelos altos valores e condições apresentadas.

Para o ataque, o único reforço por enquanto é Alisson, ex-Grêmio. O jogador assinou por três anos com o Tricolor paulista, mas ainda não supre as necessidades do treinador. O meia-atacante não é um velocista e deve ser utilizado atuando mais por dentro, atrás dos atacantes.

Ainda sem esse nome para atuar no um contra um, Rogério Ceni poderá sanar a carência com os jogadores revelados nas categorias de base. Quem mais se aproxima dessas características é Marquinhos.

Quando foi promovido por Hernán Crespo, o garoto até conseguiu se destacar com dribles e velocidade, mas depois da lesão no posterior da coxa esquerda ele não repetiu mais o desempenho.

Ainda na base, Caio e Newerton são dois jovens que podem surgir durante a temporada. Até o momento, o único nome confirmado que sairá de Cotia e se juntará a Ceni é Juan. O garoto tem características de centroavante, mas pode brigar por um lugar pelos lados do campo.

