Centro de canoagem da cidade de Isaquias é inundado em enchente

(Foto: Aleilton Oliveira)





As imagens são desoladoras. A água do Rio de Contas, até outro dia palco dos treinos de jovens atletas, hoje corre alta invadindo a estrutura do Centro de Canoagem de Ubaitaba. A cidade do Sul da Bahia, onde o campeão olímpico Isaquias Queiroz nasceu e conheceu o esporte, está sofrendo com inundações causadas pelas fortes chuvas na região.

Nas imagens compartilhadas em uma rede social pela esposa de Isaquias, Laina Guimarães, é possível ver a correnteza passando pela estrutura do Centro.

- Centro de Canoagem de Ubaitaba nesta situação. Imagine quantas pessoas estão completamente desabrigadas.

O Centro de Treinamento de Canoagem foi inaugurado em 2020 pelo governo da Bahia em um investimento de cerca de R$ 1,6 milhão. A estrutura possui garagem para os barcos, sala de musculação, refeitório, copa, despensa, área de serviço, sala da administração, sala de professores, sala de aula e deck flutuante. Nas imagens abaixo é possível ver a estrutura na época da inauguração.

Itabuna e Ibicuí, cidades próximas também localizadas no sul da Bahia, também estão entre as prejudicadas pelas fortes chuvas e cheias no mês de dezembro e também foram mostradas nas postagens de Laina, que compartilhou contatos de conhecidos que estão arrecadando doações para a população desalojada. Nesta segunda-feira, com o tempo bom, a água baixou um pouco, mas a situação ainda é crítica.

Globo Esporte