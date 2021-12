Vasco anuncia a contratação do zagueiro Anderson Conceição, do Cuiabá

O Vasco anunciou mais uma contratação para a próxima temporada. Na tarde desta quinta-feira, o clube confirmou Anderson Conceição, de 32 anos.

O zagueiro estava no Cuiabá desde 2019 e chega para reforçar o setor defensivo. O contrato do com o Vasco é de um ano.

Antes do Cuiabá, clube que chegou em 2019, Anderson Conceição passou por vários times ao longo da carreira, entre eles Bahia, Figueirense, Criciúma, CRB, Mallorca (Espanha), Philadelphia Union (EUA), Chaves (POR) e também jogou no futebol do Catar.

O zagueiro é o quinto reforço do Vasco para 2022. Antes, o clube já havia anunciado o também zagueiro Luis Cangá, equatoriano; o lateral Edimar, do Bragantino; Thiago Rodrigues, goleiro do CSA e Yuri Lara, volante também do CSA.

O Vasco ainda trouxe Zé Ricardo para ser o treinador e confirmou o retorno de Carlos Brazil para ser o gerente de futebol. Quem deixou o clube foi o zagueiro Ricardo Graça, negociado com o futebol japonês nesta quinta-feira.

Mais sobre Anderson Conceição:

Nome completo: Anderson Conceição Benedito

Data de Nascimento: 24/10/1989 (32 anos)

Local de Nascimento: Caravelas (BA)

Altura: 1,88 m

Posição: Zagueiro



Globo Esporte