Grêmio confirma permanência de Diego Souza até o fim de 2022

O Grêmio confirmou a permanência do centroavante Diego Souza para 2022. Apesar de ter informado que o jogador não ficaria, o clube gaúcho voltou atrás e acertou uma renovação de contrato até o fim da próxima temporada.

Diego Souza assinou o vínculo até o fim de 2022 e vai para a terceira temporada consecutiva com a camisa do Grêmio. Foi o artilheiro do clube nos últimos dois anos e marcou 52 gols em 105 partidas disputadas. Ainda soma uma passagem anterior, em 2007.

Há 15 dias, o Tricolor informou que Diego Souza não permaneceria para o próximo ano em nota que também citava o lateral-direito Rafinha e o lateral-esquerdo Cortez. Mas o clube voltou atrás após análise de mercado e conversas com o próprio jogador recentemente.

O acerto com o Grêmio já havia sido tornado público pelo Sport. O clube pernambucano tinha interesse no retorno de Diego Souza, mas o jogador informou à diretoria nesta quinta que havia aceitado a proposta gremista para renovação.

Diego Souza tinha contrato até esta sexta-feira com o Grêmio e depois ficaria livre no mercado. O clube gaúcho anunciou a permanência como uma "renovação". De férias nos Estados Unidos, o centroavante queria justamente retornar com o futuro já definido.

O jogador de 36 anos defendeu o Grêmio nos últimos dois anos, marcou 52 gols e deu 14 assistências nas 105 partidas disputadas pelo clube. Terminou a temporada 2021 como artilheiro do elenco com 24 gols.

