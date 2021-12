Hamilton diz no rádio que cenário para vitória de Verstappen foi manipulado

(Foto: Lars Baron/Getty Images)





Nem Lewis Hamilton nem Toto Wolff quiseram dar entrevistas após o fim do GP de Abu Dhabi. Mas uma frase dita pelo heptacampeão mundial ainda durante a última volta da corrida expressa o sentimento dele em relação às decisões da direção de prova sobre o Safety Car e a passagem dada aos retardatários, o que permitiu que Max Verstappen ficasse no mano a mano com a Mercedes.

- Isso está sendo manipulado, cara.

O comentário de Hamilton não foi reproduzido no sinal da transmissão oficial, mas foi ouvido no canal do piloto na F1 TV. Anteriormente o inglês já havia reclamado da velocidade do Safety Car.

Quando o Safety Car entrou na pista, Hamilton estava 11 segundos à frente de Verstappen e havia cinco retardatários entre eles: Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel.

Inicialmente o diretor de prova Michael Masi disse que eles não seriam autorizados a ultrapassar o Safety Car. A RBR questionou esta decisão, e Masi então autorizou que os carros que geravam esse tráfego ultrapassassem, deixando os dois pilotos que lutavam pelo título da temporada livres para uma disputa franca.

Verstappen havia trocado os pneus por compostos macios e estava preparado para ir para o tudo ou nada sobre Hamilton, que usava pneus duros e já desgastados por ter feito apenas uma parada nos boxes. Quando a relargada foi autorizada, Verstappen estava praticamente roda a roda com o rival. O holandês teve sucesso na ultrapassagem, venceu o GP de Abu Dhabi e conquistou o título mundial.

A Mercedes protocolou dois protestos junto à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), mas ambos foram rejeitados. A equipe prometeu apelar à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Globo Esporte