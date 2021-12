Ferrán Torres passa por exames e pode ser anunciado pelo Barcelona nesta segunda

(Foto: Getty Images)





O Barcelona pode confirmar seu primeiro reforço no mercado de inverno antes mesmo da abertura da janela de transferências, em janeiro. O atacante Ferrán Torres está passando por exames médicos na Catalunha na manhã desta segunda-feira e pode ser anunciado pelo clube nas próximas horas, de acordo com a imprensa espanhola.

O jogador do Manchester City está em Barcelona desde o último domingo, quando não foi relacionado para o confronto entre sua equipe e o Leicester - ele ainda se recupera de fratura no pé. O espanhol chegou a uma clínica para realizar os exames nas primeiras horas desta segunda, bastando a aprovação para que sua contratação seja oficializada.

Segundo o "Marca", se o Barça anunciar a chegada de Ferrán Torres nesta segunda, ele já deve passar a treinar no CT blaugrana logo na terça-feira - quando os atletas voltam do recesso de Natal. Porém, ele só poderá ser relacionado para partidas oficiais a partir de 1º de janeiro, quando será aberta a janela de transferências do inverno europeu.

Formado na base do Valencia e com passagens pelas categorias inferiores da seleção espanhola, Ferrán Torres chegará ao Barcelona após uma experiência frustrada no Manchester City. O jogador de 21 anos foi um pedido do técnico Pep Guardiola no começo da temporada 2020/21, mas não conseguiu o espaço desejado no futebol inglês.

Em sua segunda temporada no time, o jovem passou a ter sua saída cogitada, e o Barcelona surgiu como um possível destino. Guardiola chegou a falar sobre o caso do atacante aos jornalistas nesta semana, dizendo que "se alguém está insatisfeito, deve ir embora".

De acordo com diversos veículos ingleses, o Barça desembolsará 45 milhões de euros (cerca de R$ 290 milhões) para ter o jovem atleta, além de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) em variáveis. Ele teria sido um pedido do técnico Xavi, que busca atacantes para o elenco após a aposentadoria precoce de Agüero.

